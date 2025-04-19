台灣3大炮北港犁轎轟出百噸炮灰 人氣最高藝閣剩最後兩天

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」兩天出巡大量鞭炮炸轎活動落幕，街區21處炮站燃放鞭炮「贊炮」。北港清潔隊統計2天累積炮灰約109公噸，比去年少3成。將持續推動減炮響應環保。今年人氣最高的藝閣遊行剩最後兩天又逢周末，預估將有10萬人湧入北港觀賞。

北港朝天宮媽祖遶境，全國各地信眾集資「贊炮」，尤其北港傳統「犁轎」及「炸轎」，和炸寒單、鹽水蜂炮，列屬台灣三大炮，每年燃放鞭炮達逾一、兩萬元，媽祖出巡17日落幕，市街留下大量炮灰。

北港鎮清潔隊長黃正耀表示，今年共設有21個炮點，比去年少了7處，為減少炮量確保安全，警方和朝天宮在媽祖出巡前都會加強宣導，且在農曆3月20日媽祖遶境結束，清潔隊總動員掃街，統計下來2022年炮灰約130噸、2023年增至136公噸，去年更是飆升至162噸，今年砲灰量則減至109噸，比往年少約3成，是近年新低。

黃正耀表示，炮量增減的原因多，今年炮點減少並加強宣導，顯有發揮成效、因炮灰還含有一般垃圾等，需再分類，安全無虞才運至焚化爐焚化。

環保局表示，北港媽祖出巡落幕，接著5月初白沙屯媽祖北港進香，可說是北港垃量高峰期，除將在北港設8處分類站，也將與飲料店合作，使用「雲林縣循環杯」每杯可折價20元優惠，期能達到垃圾減量。