銀髮勞工是寶貴人力 台南逾千職缺有8成薪資超過3萬元

台南市今年首場中型徵才活動，今天在東區和平里活動中心，共邀集27家廠商參與，釋出1022個工作機會，其中逾八成職缺薪資超過3萬元，吸引許多求職民眾前來應徵。

勞工局表示，參與產業涵蓋製造、零售、餐飲、旅宿與運輸業，針對服務業人力需求，現場有台灣大創、小鹿文娛、台糖長榮酒店、石二鍋、興南客運、大員開發、微笑單車YouBike及碳佐麻里等多家知名企業共釋出405個服務業職缺。

勞工局今年截至目前已辦理超過60場徵才活動，積極協助求職者與企業媒合，創造勞動市場三贏局面，將持續協助餐飲、旅宿與客運產業媒合人力，活動現場也設有「銀髮人才服務據點」，提供中高齡者及高齡者就業諮詢服務。

勞工局長王鑫基指出，在高齡化與少子化社會趨勢下，銀髮勞工是寶貴的人力資源，鼓勵企業積極延攬銀髮族進入服務與旅宿產業，以補充勞動力缺口。