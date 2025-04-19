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銀髮勞工是寶貴人力 台南逾千職缺有8成薪資超過3萬元
台南市今年首場中型徵才活動，今天在東區和平里活動中心，共邀集27家廠商參與，釋出1022個工作機會，其中逾八成職缺薪資超過3萬元，吸引許多求職民眾前來應徵。
勞工局表示，參與產業涵蓋製造、零售、餐飲、旅宿與運輸業，針對服務業人力需求，現場有台灣大創、小鹿文娛、台糖長榮酒店、石二鍋、興南客運、大員開發、微笑單車YouBike及碳佐麻里等多家知名企業共釋出405個服務業職缺。
勞工局今年截至目前已辦理超過60場徵才活動，積極協助求職者與企業媒合，創造勞動市場三贏局面，將持續協助餐飲、旅宿與客運產業媒合人力，活動現場也設有「銀髮人才服務據點」，提供中高齡者及高齡者就業諮詢服務。
勞工局長王鑫基指出，在高齡化與少子化社會趨勢下，銀髮勞工是寶貴的人力資源，鼓勵企業積極延攬銀髮族進入服務與旅宿產業，以補充勞動力缺口。
勞工局預告，4月22日將在永康區鹽興里社教文化會館舉辦銀髮就業徵才活動，並將於5月24日在南台科技大學三連堂舉行今年第2場大型就業博覽會，歡迎市民踴躍參加，爭取理想職涯機會。
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