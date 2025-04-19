雪白桐花與盧山橋輝映 嘉義市桐花祭浪漫登場

嘉義市圓林仔社區是南部少數賞桐花勝地，可遠眺改建後盧山橋，今明周休假日花況最美，雪白桐花與純白、鵝黃、橘紅全長205公尺鋼拱橋相輝映，更添城市美景。市府今明2天在圓林仔社區幸福山丘舉辦桐花祭「花見幸福抵嘉桐聚」活動，有美食、市集、賞桐輕旅行。

副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席上午開幕式，邀請大家來嘉賞桐、賞美景，看見嘉市多元文化之美。「桐花季」不僅賞花，更是文化與地方創生整合體現，有伯公祭儀、小農文創市集、客家歌手不插電音樂會和在地生態的小旅行等，透過多元策展，讓客家文化傳承。

上午桐花季活動，下午中央廣場舉辦「世界母語日」活動，透過市府與民間合作，讓嘉市成為文化厚實、「全齡共享世代宜居」的幸福城市。

活動由「敬伯公」祭儀揭開序幕，會場草地除桐花，還有盛開玫瑰花等「花花世界」，開場表演有「客家IU」封號的客家金曲新秀黃宇寒帶來精采演出，新二代黃宇寒將客語、印尼語結合音樂，為活動揭開動人的序幕。