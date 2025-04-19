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臺南少年頭家李宗勳 榻榻米縫合祖孫隔代差異

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市長黃偉哲表示，臺灣在日治時期引進榻榻米（疊蓆），新美街泉興疊店是全臺僅存少數手工製蓆老店，創始人李金水原在岡山習藝，約1947年開業，目前由第三代李宗勳接手經營。才37歲的他，承襲祖父技藝又有拚勁，積極行銷傳統產業。2015年結合「熱情海產粥」街區共創團隊，推出榻榻米杯墊、相機包等文創商品，成功集資30萬元，是募資平台首例，也為老店注入朝氣和新意。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，新美街一帶發展甚早，清領時期舊稱帆寮街，在臺江陸化前，原是帆船聚集的濱海之地。如今雖然千帆船影已逝，但走進慈蔭亭牌樓對面窄巷仍可明顯感受到高低差，是昔日臺江海岸沙丘地形的最佳見證。新美街上也保留許多特色工藝，泉興疊店即是其中之一。

李宗勳說，他7歲便舉家遷居廈門，在中國求學和就業，直到20歲才回臺灣服役，因學歷未被承認，求職不順，被阿公逼著學手藝。陌生的祖父成為他嚴格的師父，兩人年齡、作息和價值觀迥異，衝突不斷。傳統工匠講究實作，學徒要靠耳濡目染，感知默會，他的問題阿公經常答不出所以然，又不接受年輕人求新求變，被唸只能心中委屈。但他不服輸，用資訊專長上網找資料研究、向廠商請益，期許有一天超越阿公，證明自己。祖孫磨合許久，等到習藝完成，獨當一面，才發現阿公教會他的其實是一流的匠人精神，凡事要堅持、頂真。

李宗勳指出，榻榻米耐用、透氣、吸音、氣味芳香，但因生活習慣西化，似乎逐漸被現代人遺忘。一次在店門口聽見路過的小孩天真詢問榻榻米是一種米嗎？能不能吃？他深怕這門技藝走入歷史，要求自己全心投入、認真經營，不讓阿公畢生心血白費。他說跟祖父學到工匠的「腳踏實地」、跟台商父親學到做生意要「外圓內方，八面玲瓏」，近年來也積極轉型推廣，全臺跑透透，接受各種客製挑戰，引進新技術和材質，讓榻榻米從阿公一板一眼的8種組合成長到140種組合，可依環境、需求變化，除了應用在和室地板、生活起居，也能融入到飲食空間、公共設施、旅館飯店等，還發展DIY材料包體驗課程，或做成杯墊結合小農有機米，成為文創伴手禮。未來希望持續將榻榻米結合生活美學，讓大家認識到臺灣也有高品質的榻榻米。

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文創 生活習慣 臺南

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