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雲林3大溪仍存在汙染 縣府發動淨溪喚起守護河川

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水環境巡守隊成立20年600人投入志工行列，巡檢北港、新虎尾、濁水溪流域，發現垃圾丟棄、廢水排放等問題仍嚴重。雲林縣府陸續在流域裝監視器開罰，啟動水質AI監控及整治，今天更在虎尾的北港溪號召百餘名民眾展開淨堤，帶動「還我潔淨河川」議題。

環保局長張喬維說，目前全縣水環境巡守隊共21隊約600人，主要任務針對濁水溪、新虎尾溪、北港溪三大流域定期巡檢、淨溪河川，同時只要河川遭受汙染或髒亂就立即通報，去年共巡檢逾700次，遇有通報立刻執行，有效打擊河川被亂倒垃圾。

對於最大河流濁水溪維護現況，張喬維說，除了揚塵持續整治，非法棄置垃圾、農廢仍是問題之一，據調查主要集中在莿桐鄉等中上游河段，至於中下游段則以農廢及農廢水問題較嚴重，縣府已與第4河川分署合作，在流域周邊裝設監視器嚴密監控與取締。

至於新虎尾溪，他說，該河川汙染以畜牧業、家戶排水約各一半，莿桐到二崙河段，因目前尚無民生汙水處理廠，因此連帶影響流域環境，至於北港溪則以畜牧、民生排水汙染為主。

張喬維說，縣府也針對新虎尾溪提出水質AI監控及整治計畫，並結合產官學成立畜牧專業團隊，協助沿線畜牧場防汙設備升級。由於北港溪流域為雲嘉的縣境分界，也有來自嘉義畜牧業排放問題，將會與嘉義縣府合作解決。

響應地球日，環保局今天號召百餘名民眾在虎尾同心公園旁河堤舉辦淨堤，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人也一起清掃河堤，宣導環保，張麗善說，期待以行動展現河川環境的決心，也藉以帶動大家關心環境議題。

雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局發動淨堤，沿著新虎尾溪沿岸河堤及鄰近公園環境展開清掃，藉以喚起大家重視維護河川環境。記者蔡維斌／攝影

北港 濁水溪 監控

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