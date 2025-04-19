北港朝天宮迎媽祖鞭炮灰減少 環保宣導奏效
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」日前舉行，雲林縣北港清潔隊統計，2天累積鞭炮灰約109公噸，相較去年減少3成，創4年來新低，推測與民眾環保意識抬頭、密集宣導有關。
北港朝天宮每年農曆3月19日舉辦「北港朝天宮迎媽祖」活動，年年吸引上萬人參與，許多信眾花錢買鞭炮「贊炮」，衍生大量鞭炮灰；根據北港清潔隊統計，111年清除炮灰130噸、112年136公噸，113年飆升至162噸，今年則下降到109公噸。
北港鎮清潔隊長黃正耀今天表示，今年共設有21個炮點，較去年減少7個炮點，同時在行前鎮公所、朝天宮和消防隊也與各個炮點負責人開會、宣導，盼能降低鞭炮燃放。
今年不只炮點減少，炮灰量也大幅降低，堆置在清潔隊前的炮灰堆僅半層樓高；黃正耀認為，宣導奏效且民眾環保意識抬頭，以其他方式取代贊炮，所以16、17日2天清理下來的砲灰量為109噸，較往年降低3成，更創造近4年來新低。
黃正耀指出，炮灰堆還含有一般垃圾、紙製品等雜物，需再細項分類，經過靜置待炮屑殘留火藥活性已無後，才能運到焚化爐去化。
此外，白沙屯媽祖5月將到北港朝天宮進香，雲林縣環保局將在北港鎮內設置8處垃圾分類站，另也會與在地飲料店合作，凡信眾使用「雲林縣循環杯」，將有優惠每杯折價新台幣20元，盼民眾進香途中也能響應環保，垃圾減量。
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