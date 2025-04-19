快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

北港朝天宮迎媽祖鞭炮灰減少 環保宣導奏效

中央社／ 雲林縣19日電

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」日前舉行，雲林縣北港清潔隊統計，2天累積鞭炮灰約109公噸，相較去年減少3成，創4年來新低，推測與民眾環保意識抬頭、密集宣導有關。

北港朝天宮每年農曆3月19日舉辦「北港朝天宮迎媽祖」活動，年年吸引上萬人參與，許多信眾花錢買鞭炮「贊炮」，衍生大量鞭炮灰；根據北港清潔隊統計，111年清除炮灰130噸、112年136公噸，113年飆升至162噸，今年則下降到109公噸。

北港鎮清潔隊長黃正耀今天表示，今年共設有21個炮點，較去年減少7個炮點，同時在行前鎮公所、朝天宮和消防隊也與各個炮點負責人開會、宣導，盼能降低鞭炮燃放。

今年不只炮點減少，炮灰量也大幅降低，堆置在清潔隊前的炮灰堆僅半層樓高；黃正耀認為，宣導奏效且民眾環保意識抬頭，以其他方式取代贊炮，所以16、17日2天清理下來的砲灰量為109噸，較往年降低3成，更創造近4年來新低。

黃正耀指出，炮灰堆還含有一般垃圾、紙製品等雜物，需再細項分類，經過靜置待炮屑殘留火藥活性已無後，才能運到焚化爐去化。

此外，白沙屯媽祖5月將到北港朝天宮進香，雲林縣環保局將在北港鎮內設置8處垃圾分類站，另也會與在地飲料店合作，凡信眾使用「雲林縣循環杯」，將有優惠每杯折價新台幣20元，盼民眾進香途中也能響應環保，垃圾減量。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 雲林

延伸閱讀

明天媽祖誕辰 來嘉搭阿里山小火車「心香百里特檜車」

影／北港朝天宮迎媽祖今登場 炸轎、犁炮震撼畫面曝光

北港朝天宮迎媽祖16日登場 吸引遊客湧入即起交管

大甲媽回鑾遶境彰化市區 清潔隊清出5260公斤垃圾

相關新聞

感謝全中運！家長歡呼貼文「 台南人9天連假啟動」全家出國去

今全國中等學校運動會從今天起至24日在台南舉行，台南市高中職以下共339校下周一至周四停課，等於從今天放假連休6天，如果...

雪白桐花與盧山橋輝映 嘉義市桐花祭浪漫登場

嘉義市圓林仔社區是南部少數賞桐花勝地，可遠眺改建後盧山橋，今明周休假日花況最美，雪白桐花與純白、鵝黃、橘紅全長205公尺...

雲林3大溪仍存在汙染 縣府發動淨溪喚起守護河川

雲林縣水環境巡守隊成立20年600人投入志工行列，巡檢北港、新虎尾、濁水溪流域，發現垃圾丟棄、廢水排放等問題仍嚴重。雲林...

嘉義2025年老闆成長營 邀謝金河分享AI與全球經濟發展

經濟部中小及新創企業署攜手嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會舉辦「2025年老闆成長營」，4月至7月規畫6場專題講座，協助...

影／台灣基進黨台南市黨部遷永康 新主委宣布參選議員

台灣基進黨台南市黨部自東區遷址永康今天開幕、吳依潔接任主委宣布參選台南市議員，宣示深耕地方。民進黨立委林宜瑾到場祝賀，感...

台南「柳營土芒果節」登場 邀全民共遊力挺在地農特產

「2025柳營土芒果節」觀光活動今天在柳營太康有機農業專區登場，有果品DIY體驗、農特產免費品嘗展售會，結合在地特色推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。