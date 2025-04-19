嘉義2025年老闆成長營 邀謝金河分享AI與全球經濟發展

經濟部中小及新創企業署攜手嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會舉辦「2025年老闆成長營」，4月至7月規畫6場專題講座，協助中小企業因應數位轉型與永續發展，市長黃敏惠今到嘉義大學新民校區參加首場講座，7月26日由財金名嘴謝金河壓軸分享時下最夯AI議題。

2025年老闆成長營系列講座集結產學界講師陣容，包括財信傳媒董事長謝金河、台灣酵素村副總王淑琪、義守大學財務金融管理學系教授李建興、中正大學企業管理學系教授曾光華、朝陽科技大學環境工程與管理系兼任講師黃丁林、國際環球通訊網絡董事長歐南靖。

講座主題涵蓋AI應用、家族企業傳承、ESG實踐與數位行銷等議題，包括AI與全球經濟發展、從理念到行動一企業如何透過ESG驅動永續成長、AI與ESG淨零永續趨勢下家族傳承的新思維、數位時代的溝通攻略、製造業ESG淨零碳排策略與實務、Al為王逐鹿天下。

嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會長詹詠順說，課程以實務導向為核心，邀請經驗豐富業師授課，除了傳遞知識，也會促成30家企業投入AI應用或ESG轉型，以及200家企業與榮譽指導員建立連結，吸引更多志同道合企業主參與公協會事務，推動中小企業升級永續發展。

詹詠順也說，全球產業快速變動，中小企業除迎戰數位挑戰，也須因應淨零碳排與永續治理，嘉義雖以傳產為主，近年有不少企業展現創新潛力與行動力，協進會規畫6大講座，盼助在地企業強化數位管理、掌握國際趨勢，並深化公私部門與學研資源整合交流。