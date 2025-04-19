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影／台灣基進黨台南市黨部遷永康 新主委宣布參選議員

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影

台灣基進台南市黨部自東區遷址永康今天開幕、吳依潔接任主委宣布參選台南市議員，宣示深耕地方。民進黨立委林宜瑾到場祝賀，感謝基進黨支持「大罷免」。市長黃偉哲也到場宣傳要大家來參觀全中運，參與大罷免。

基進黨台南市這屆選上東區一席市議員李宗霖，期待在市議會增加席次，市黨部遷到永康也希望能夠在永康選上一席市議員。黨主席王興煥呼籲大家繼續支持台灣基進黨，基進黨推動台灣獨立、公理正義，也呼籲鄉親支持吳依潔參選永康市議員，能夠高票當選。

吳依潔面對黨部全新開始，強調以「入厝永康，湠根台南」為行動主軸，帶領黨部深耕地方、拓展影響力，展現持續耕耘台南基層的決心。

她說，永康不只是台南人口最多的行政區，15%的出生率也是全台南最高，之所以選擇永康作為黨部新址，是期待盼望台灣基進作為年輕小黨，能在台南最有活力的地方打造新的台南。並引用台語俗諺：「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」，象徵在地紮根的決心，期待在台南建立更強韌的基礎。

王興煥表示，對沒背景的年輕人與缺乏資源的小黨而言，從政是一條極為艱難的道路。「也許走得比別人慢，但我們從不輕言放棄。」去年台灣基進經歷低谷，但也看見了仍堅持理念、持續相挺的夥伴們，「這些力量，是我們繼續走下去的原因。」

活動打出「堆疊基進紅磚，起造台獨基地」儀式，象徵以實際行動為本土政治打下根基。對於台南未來的發展，吳依潔提出要利用文化軟實力將台南打造成「本土堡壘城市典範」。她表示，台灣基進是主張要有台灣意識的政黨，國家安全不只中央要立法抵禦境外敵對勢力，在地方也應該要有相對應的作為，藉由本土教育打造人民的台灣意識，讓人來台南不只是吃美食，更能了解在地文化、語言與歷史。

活動邀請人本交通促進協會理事長余志祥致詞，他表示，對未來台南交通持續改革的期望。台南社區大學校長林朝成、台南新芽秘書長蘇淋齊也到場致詞，他們期許台灣基進能持續推動更多在地連結，讓公共討論與政治參與在生活中真正生根台灣，透過持續對話與民間參與來強化台灣民主體質。

為展現政黨與地方文化連結的特色，現場也安排台語創作歌手陳珍儀演出，以「斡一個灣」與「夢中的カメラ」兩首歌曲，分別呈現對永康大灣地景的詮釋與對「自由時代」週刊攝影師宋隆泉的致敬。

台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔（中）宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔（中）宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影
台灣基進黨台南市黨部遷永康，新主委吳依潔宣布參選議員。記者周宗禎／攝影

台南 台灣基進 基進黨

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