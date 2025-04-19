台南「柳營土芒果節」登場 邀全民共遊力挺在地農特產

「2025柳營土芒果節」觀光活動今天在柳營太康有機農業專區登場，有果品DIY體驗、農特產免費品嘗展售會，結合在地特色推出多項體驗活動，吸引許多民眾踴躍參與。

市長黃偉哲推薦柳營區的觀光景點與特色農產，也採購兩箱土芒果，強調「送禮自用兩相宜」，市議員沈家鳳也到場推廣在地優質產業。

土芒果節以「暢遊查畝營鐵馬行」騎乘開幕，參與民眾從綠色隧道出發，騎乘13公里，沿途欣賞土芒果樹綠意盎然，經老牛的家、德元埤荷蘭村等景點。區公所也特別開放綠色隧道讓民眾免費採摘土芒果，回味兒時打芒果樂趣。

太康有機農業專區則有「暢遊柳營觀光列車」、「食農教育體驗及DIY」、「乳牛彩繪DIY」、「農特產品展售會」等活動，還有街頭藝人音樂演奏及折氣球、舞蹈表演、柳營區鮮乳製品及特色米蛋糕品嘗、宣導攤位，非常熱鬧。

黃偉哲表示，柳營酪農業聞名全台，蔬果種類十分多元，香氣濃郁的土芒果更是深受消費者青睞，邀請全國民眾把握土芒果盛產季節，來柳營踏青賞景，品嘗在地好味道，一同支持友善農業、推廣食農教育。