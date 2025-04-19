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雲林布袋戲揚名國際 韓國EBS來台拍「偉大遺產」專輯
雲林國際偶戲節主視覺再次榮獲2025年德國iF設計獎，這是第3度獲獎，吸引韓國EBS（韓國教育放送公社）來台拍攝布袋戲專題，讓台灣偶劇再次立足國際。
布袋戲於2006年榮登台灣意象的代表，尤其雲林是布袋戲故鄉，近年來縣府文觀處在國際偶戲節的設計與內容推陳出新，除加入「AVIAMA總會」（偶戲友好城市國際協會），並與台灣12縣市簽署「偶戲大聯盟MOU」，且獲獎無數，最近更第3度榮獲得國iF設計獎。
雲林偶戲推廣成效佳，揚名國際，韓國EBS（韓國教育放送公社）也專程來台拍攝台灣布袋戲專題。文觀處長陳璧君說，EBS是韓國公共教育頻道，來台拍攝偶戲題是是與聯合國教科文組織亞太非物質文化遺產資訊與網絡中心及韓國文化體育部共同合作的計畫，製作系列紀錄片，以亞洲之非物質文化遺產為主題報導。
今年來台拍攝「EBS 偉大遺產：東亞篇－台灣」，預計今年10月在EBS YouTube等頻道播出，介紹台灣傳統布袋戲在全球多數傳統偶戲逐漸式微之際，如何能發展出生命力的文創產業。
因應韓國EBS到訪，縣府準備布袋戲傳習中心的布袋戲教材專書、雲林國際偶戲節文創品「偶包」及飄帶等具代表性文創品，表達布袋戲文化積累的成果縮影。同時將走訪雲林布袋戲館、吳響掌中劇團及虎尾國中布袋戲團及霹靂國際多媒體公司等，實地專訪偶師及偶展、文創商品與偶戲拍片場，作成一系列報導，讓雲林布袋戲再次躍上國際版面。
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