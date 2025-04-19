感謝全中運！家長歡呼貼文「 台南人9天連假啟動」全家出國去

今全國中等學校運動會從今天起至24日在台南舉行，台南市高中職以下共339校下周一至周四停課，等於從今天放假連休6天，如果下周五再請假1天，就能一口氣放9天假，不少家長趁機帶孩子出國玩，有家長就說，「感謝台南主辦全中運造福了無數期中想帶小孩出國又不想請假的家長」。

全中運睽違22年再次回到台南舉辦，於4月19日至24日登場，競賽項目涵蓋22項運動，超過1萬8千名選手參賽。為配合賽事，台南公私立高中職、國中及國小從21日停課至24日，加上周六、日（19、20日）共連休6天，「台南人4月25日請假的話，可以連放9天假。」還有學生留言「不用請，那天剛好是園遊會補假」，直接就連休9天。

今天是台南市「全中運連假」第一天，有網友一早就貼出「行李箱」照片，表示安排全家要出發到日本欣賞春日限定花海，還標示台南人大出走、全中運在台南9天連假，有網友說「配合全中運在台南我猜應該3分之1 的台南人都是這周出國吧！」有人就回應說「台南小孩們這禮拜最熱門的話題就是討論家裡要去哪個樂園、哪個飯店、哪個國家」。

全中運在台南期間很多家長安排出國，有民眾在高鐵站遇到爆滿要出國的人潮，直呼不輸給農曆過年；也有苦主說「全中運關我什麼事，要回台北連客運車票都買不到」，只好上網求助有無要北上的人可以共乘，還無奈說「以後要特別注意台南有辦什麼大活動了」。

全中運開幕典禮預計今天下午5時20分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，賴清德總統將出席致詞，表演卡司包括韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、全方位創作唱跳男團U:NUS等超強陣容，日前開放5570張免費門票索取，30分鐘內即被索取一空。

為沒有索取到票券的民眾，主辦單位開放候補取號預計今天下午3時開放抽取號碼牌，1人1張不得代抽，下午3時30分直播區開放入場觀看，在典禮會場旁的「室內外投打練習場」也架設2台大螢幕直播，讓沒有索到票的民眾，可以就近觀看直播。