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阿里山星光婚旅轉型首場 15對戀人穿旗袍享受浪漫時光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山星光婚旅規畫至生力農場體驗阿里山採茶及製茶，並享用在地風味茶餐。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅規畫至生力農場體驗阿里山採茶及製茶，並享用在地風味茶餐。圖／阿管處提供

阿里山神木下婚禮邁入第19年，累積384對新人在阿里山見證愛情，阿里山國家風景區管理處今年首次將「阿里山神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮」轉型為「阿里山星光婚旅」，吸引國內外戀人報名，遴選15對戀人參加，其中4對來自美國、馬來西亞及澳門，更有醫生、老師、護理師浪漫同行。

阿管處表示，阿里山星光婚旅4月17至19日規畫浪漫遊程，首日走訪阿里山西北廊道金獅紙寮體驗手撈紙、太平老街、空氣圖書館及瑞峰1314觀景台、瑞峰小室茶哉及FKUO山芙蓉；翌日至生力農場體驗阿里山採茶及製茶，並享用在地風味茶餐，傍晚則走訪奮起湖老街。

阿管處指出，今年在奮起湖老街舉辦「旗遇山城 夜幕風華」主題之夜，是阿里山星光婚旅一大亮點，現場邀請戀人換上古裝旗袍，走在夜色低垂、燈火昏黃的老街，茶香氤氳，彷彿穿越至50年代奮起湖，邀請流行樂與京劇演出，還有鄒族原住民帶來美好歌聲。

阿管處長黃怡平說，今年首次將「阿里山神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮」轉型為「阿里山星光婚旅」，選在阿里山林業鐵路最大中繼站－奮起湖車站舉辦主活動，享受精心安排的復刻時光，期將阿里山溫度帶給每一對戀人，讓造訪的戀人充滿浪漫回憶。

阿里山星光婚旅今年首次轉型，15對戀人在奮起湖老街換上旗袍，享受浪漫時光。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅今年首次轉型，15對戀人在奮起湖老街換上旗袍，享受浪漫時光。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅今年首次轉型，15對戀人在奮起湖老街換上旗袍，享受浪漫時光。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅今年首次轉型，15對戀人在奮起湖老街換上旗袍，享受浪漫時光。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅規畫至生力農場體驗採茶及製茶，並享用在地風味茶餐。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅規畫至生力農場體驗採茶及製茶，並享用在地風味茶餐。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅規畫至太平老街、空氣圖書館、瑞峰小室茶哉等行程。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅規畫至太平老街、空氣圖書館、瑞峰小室茶哉等行程。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅今年首次轉型，15對戀人在奮起湖老街換上旗袍，享受浪漫時光。圖／阿管處提供
阿里山星光婚旅今年首次轉型，15對戀人在奮起湖老街換上旗袍，享受浪漫時光。圖／阿管處提供

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