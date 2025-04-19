大同技術學院茶文化系停辦退場 教師校友開創茶遊學受歡迎

嘉縣有阿里山茶區，山腳下嘉市大同技術學院停招退場，國內首創茶文化事業經營管理系停辦，茶文化系教師方婷婷擔任嘉市茶文化協會理事長，開創「茶遊學」活動，大受歡迎，開放報名很快額滿，日前舉辦「穀雨茶餐饗宴」，讓與會者享受優質茶品搭配適合食材，呈現最具記憶點的佳餚味覺交流。

嘉市茶文化協會在留園精緻料理店，舉辦穀雨茶餐饗宴，留園是無菜單式料理，廚藝總監李青洋師傅獲得上海食神蒸霸賽金牌，為茶餐饗宴巧思設計精美料理：迎賓茶：千春摘大吉嶺，第1道：茶凍佐涼拌海蜇，第2道：魚子醬蒸鮮蛋、搭配雪裡藏茶；第3道：抹茶沙拉麵線蝦搭配金萱茶；第4道：松露醬鮮蚵；第5道：烏龍茶雞湯。

第6道：柳丁焗烤鮑魚搭配阿里山紅茶；第7道：紅麴松阪豬新鮮現烤魚丫搭配黑紫鵑普洱茶；第8道：小電鍋櫻桃鴨肉飯；第9道：東方美人湯圓；第10道：養生果汁鳳梨百香果綠茶。

方婷婷說，穀雨茶餐饗宴，呈現台灣特色茶佐餐多重味蕾風味，嚴選台灣茶特色茶，展現職人烹料巧思，以茶佐餐或餐茶搭配（TeaPairing），呼應在地食材無菜單料理，畫龍點睛，帶領味蕾前往另一種美味層次。

入菜茶品：阿里山烏龍茶、奇萊山茶、鐵觀音、東方美人茶、阿里山紅茶，以及印度大吉嶺莊園茶，感謝大廚李青洋夫婦創新創意，感謝會員及14名新茶友踴躍參與。