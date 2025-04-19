影／台南垃圾車放送交安短語 提醒阿公阿嬤注意交通安全

「騎乘機車要戴妥安全帽！」當垃圾車駛入台南社區大街小巷，伴隨而來的不單是「少女的祈禱」音樂，而是一句句溫馨又實用的交通安全叮嚀。台南市交通警察大隊為預防高齡者事故發生，與環保局攜手合作，運用垃圾車放送交安宣導短語，搖身一變成為社區的「移動放送頭」。

交大指出，交大與環保局攜手合作，運用垃圾車定時定點清運的特性，放送警察廣播電台所錄製的交安宣導短語，透過廣播語音傳遞簡單好記的交通安全觀念，讓交通安全提醒伴隨垃圾車的日常節奏，一點一滴融入市民朋友的生活，主動深入社區鄰里，走進生活，貼近日常。

交大表示，許多長輩早上天還沒亮就出門運動，傍晚又習慣外出散步，這次特別考量社區裡的高齡者生活作息，透過垃圾車放送交安短語，讓阿公阿嬤聽了很有感，笑著說，「現在垃圾車不只來收垃圾，還會提醒我們怎麼過馬路才安全！」