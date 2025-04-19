明天媽祖誕辰 來嘉搭阿里山小火車「心香百里特檜車」

明天媽祖誕辰，供奉天上聖母（玉山媽）的嘉市天后宮，位在阿里山小火車站北門驛旁，有「阿里山下的天后」美稱，毗鄰檜意森活村、嘉義車庫園區，早期因地緣信徒多從事林業，天后宮與阿里山林鐵文資處合作，將每周六、日嘉義開往北門「檜來嘉驛列車」，改妝為「心香百里特檜車」，推出專屬紀念車票，可憑票根至天后宮兌換精美小禮物。

去年底天后宮董事長王文良與阿里山林鐵文資處長黃妙修，邀請總統府資政張博雅，為「檜來嘉驛-心香百里特檜車」舉行啟航儀式，不影響檜木列車特色，加入台灣傳統美學概念，跳脫一般主題車廂可愛IP化設計，將每年重要進香活動「嘉南盛事-行百里心香路」徒步進香的形象融入列車，讓搭乘旅客感受媽祖祝福，讓旅客看見媽祖信仰與進香傳統文化。

「心香百里特檜車」將車廂設計3種主題，延伸不同祝福意涵，結合成大面積花窗，懸掛車外，以天后宮最鮮明「喜慶紅」與「神慶黃」跳色，讓移動中的火車，行進間表現熱鬧喜慶視覺風格，加入金屬名牌點綴質感，讓每節車廂都具徒步進香，行進不止流動的意象。

採1車廂、1主題文化設計，分別為八仙彩、涼傘、日月扇，車廂牆面雙邊飾板做出曲線，中間呈現花瓶，表現歡迎的動態感，並有搭乘瓶「安」的寓意。

車廂內前玻璃門貼主題，後玻璃門為媽祖的側面剪影，列車地板以節慶或遶境時的鞭炮為花色，如同灑滿鞭炮紙的金黃地毯，代表一踏上就有祝福；也特別在檜木座椅上，放置四款花磚紋飾的「長條護腰枕」，營造拍攝打卡氛圍，讓旅客搭乘，學習優質傳統文化知識。