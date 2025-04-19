台南知名觀光景點 林默娘公園雕像夜間變「黑臉」
台南市安平區林默娘公園，雕像聳立面向港口守護漁民出入，最近有民眾發現雕像臉部晚上黯淡無光，議員指雕像興建至今已有一段時間，有的探照燈故障或角度不對，使林默娘雕像臉部晚上黯淡無光，應盡速改善；經委外廠商初勘將先調整探照燈調整角度。
林默娘公園和港濱歷史公園相連在安平港濱形成一條水岸綠帶，不只是知名觀光景點，平日也是親子共遊的好景點，旁邊也有台南市第一座寵物公園，假日是很多親子加上毛小孩共遊的場所，林默娘公園最著名的就是那尊柔和美麗的少女媽祖像。
市議員李啟維接獲民眾反映，林默娘公園位於安平港邊，是市民休閒運動最佳的地方，也是遊客來台南觀光的最愛，尤其安平港的夜晚特別漂亮，徐徐海風迎面吹來，運河燦爛的夜景，加上豎立港口的林默娘藝術雕像，構成一幅美麗景象，美中不足是遊客要拍照，上半身卻黯淡無光讓人掃興。
李啟維說林默娘雕像公園是前市長張燦鍙時代，由奇美企業所捐贈興建，可能已有一段時間線路老舊，政府應善加管理維護，之前雖然有反映，但是效果還是有限，既然林默娘雕像有夜間照明打光，就應盡速改善恢復。他會同委外廠商現勘後，初步建議可以利用現有探照燈調整角度改善。
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