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台南鳳梨嘉義竹筍 外銷日、加

聯合報／ 記者周宗禎黃于凡／連線報導
台南鳳梨好筍季開跑。鳳梨賣力銷日今年訂單成長5倍。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨好筍季開跑。鳳梨賣力銷日今年訂單成長5倍。記者周宗禎／攝影

台南鳳梨好筍季昨登場，行銷關廟、龍崎、新化3大產區鳳梨、竹筍，金鑽鳳梨打入日本市場，訂單較去年成長5倍；嘉義縣是烏殼綠竹筍最大產地，縣府協助蔬果生產合作社外銷加拿大，首批裝櫃1040箱，拓展海外市場。

台南副市長葉澤山宣告金鑽鳳梨成功打入日本市場，訂單較去年成長5倍，預估未來3至5年外銷產值可突破13億元。「面對美國關稅壁壘，市場一定要分散」，今年帶多家在地農會、業者參與東京食品展，統計現場接單超過4億元，訂單超過6千公噸。參展期間與日本3大鮮果批發業簽備忘錄，取得超過500公噸鳳梨訂單，較去年成長5倍，為農特產品外銷拓展版圖。

今年鳳梨預估產量約5萬184公噸，約占全台14%，金鑽、蘋果、桂花鳳梨及甜蜜蜜鳳梨都具特色，金鑽鳳梨甜度酸甜平衡、質地脆、汁多香甜，深受國際市場喜愛，為鳳梨外銷主力。

嘉義縣大林鎮烏殼綠竹筍進入產期，今年首批將外銷加拿大12.48公噸。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮烏殼綠竹筍進入產期，今年首批將外銷加拿大12.48公噸。圖／嘉義縣政府提供

關廟、龍崎、新化除金鑽鳳梨台農17號，還有不同品種鳳梨。關廟區公所昨辦「甜蜜旺梨」開場儀式，請地方人士與葉澤山展示鳳梨製作冰糖葫蘆。

嘉縣是全台烏殼綠竹筍最大產地，大林鎮種植800公頃，產量全國居冠，縣府協助蔬果生產合作社外銷加拿大，2021年起至今外銷308公噸，縣長翁章梁昨天到合作社視察裝箱情形，今年首批裝櫃共1040箱，重量12.48公噸。烏殼綠竹筍產季每年3至10月，筍農每天清晨採收後直送集貨場清洗，依大小和重量分級包裝及預冷處理，維持新鮮。

加拿大 日本 鳳梨

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