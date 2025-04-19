全中運台南登場 339校停課6天

全中運今天在台南亞太少棒主球場登場，為期6天，全台近2萬名選手參賽，開幕邀盧廣仲等藝人演出，為確保交通順暢與活動安全，市府安排交通管制與接駁，賽事期間全市高中職以下共339所學校停課，市府推薦4條親子旅遊路線，讓家長帶子女出遊。

暌違22年，全中運再回台南，今天至24日盛大登場，共22項競賽，除20項必辦項目，台南選辦滑輪溜冰與卡巴迪，展現在地體育特色。開幕典禮今天下午5時20分在亞太少棒主球場舉行，由盧廣仲、玖壹壹、GENBLUE幻藍小熊、Super Junior成員厲旭與CUTIE STREET等藝人演出，市府估將有大量觀眾，周邊交通管制與免費接駁。

今天下午2時30分至晚間9時，亞太棒球場前環館路部分路段實施管制，僅供持通行證車輛通行，民眾可停放成棒主球場停車場、長和路停車場、館安停車場及台史博停車場，步行前往會場，環館路西向人行道將開放作臨時機車停車區；東向人行道因人潮聚集與步行需求，全面禁止機車停放。

市府安排從永康火車站至會場免費接駁車，去程下午2時30分起每20分鐘1班，返程晚間8時20分起人滿即發車，末班車晚上9時發車。民眾可多利用YouBike及公車抵達會場周邊，可上「大台南公車」網站查詢。

因學校配合停課，市府除號召市民為選手加油，也推薦4條親子旅遊路線。西濱漁鹽生態之旅，探索台江國家公園與鹽田潟湖；文化之旅，走訪新化老街、南科考古館與鹽水月津；美食古蹟藝文之旅，漫遊府城巷弄、品味小吃；山林溫泉之旅，遊關子嶺、梅嶺賞景泡湯。

觀旅局在4月至5月推出平日入住「台南住1晚送1晚」優惠，包括老爺行旅、福爾摩沙遊艇酒店等53家業者參與，並加碼送限量「精典泰迪情侶提燈」，詳情請上台南旅遊官網查詢。