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市長黃偉哲出席弘前櫻花祭開幕 強化台南弘前青森三方情誼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲市與北海道函館市長大泉潤。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲市與北海道函館市長大泉潤。圖／台南市政府提供

台南市跟友誼市青森縣、弘前市素來情誼深厚，市長黃偉哲應邀到當地訪問，今天出席當地年度重要盛事－弘前櫻花祭的開幕儀式，以行動回應和感謝友誼市對台南的支持。

市府表示，弘前市長櫻田宏去年兩度來訪，2月時參加台南睽違16年主辦的台灣燈會、11月再度前來行銷蘋果，而青森縣宮下宗一郎知事也緊接著在去年12月來訪台南。

黃偉哲表示，很榮幸能應邀造訪最美麗的櫻花之城弘前，而櫻花的盛開正象徵台南、弘前跟青森的情誼正蓬勃發展，而彼此的交流也確實因著相互幫助對方行銷芒果、蘋果而蓬勃發展，未來也期許能更促進三方的互動與交流，讓這份情誼能長久傳承下去。

黃偉哲說，透過與國際城市積極交流，可累積起彼此理解、認同的友好情誼，這也正是台南推動城市外交、爭取國際知名度的絕佳基礎，青森縣與弘前市不僅長年支持台南，更對強化雙邊交流負有使命，未來可望能多開展合作，讓彼此市民受惠。

今日開幕式出席嘉賓還包括青森知事宮下宗一郎、弘前市長櫻田宏、北海道函館市長大泉潤，多位青森縣議員與眾多周邊縣市各地方政府和議會代表，黃偉哲趁此機會向政要們致意並介紹台南，盛情邀請日本朋友能多多來訪台南。

台南市長黃偉哲出席櫻花祭開幕式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席櫻花祭開幕式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與弘前市長櫻田宏合影。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與弘前市長櫻田宏合影。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲、弘前市長與弘前城櫻花小姐合影。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲、弘前市長與弘前城櫻花小姐合影。圖／台南市政府提供

台南 青森 黃偉哲

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