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把握最後一週 台南「2025螢光花泉季」探索抽好禮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市政府觀光旅遊局首度推出的旅遊主題「2025螢光花泉季」，以梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季盛景為三大亮點，結合在地農特產，規劃主題市集、賞螢體驗、深度小旅行與集章抽獎等系列活動即將進入尾聲。

觀光旅遊局林國華局長表示，螢光花泉季集章活動到4月20日止，還沒完成集章及登錄的民眾請留意活動截止時間。此次活動串聯楠西區住宿、美食、伴手禮及溫泉業者，共15家合作店家，包含龜丹溫泉體驗池、龜丹水哥溫泉區、天喜悅溫泉會館、龜丹六二溫泉山房、梅嶺神秘氣場露營區、趣淘漫旅(臺南)、麗敏親子民宿、曾文青年中心、大眾餐飲、果農之家、揚梅吐氣、景美是吉景觀咖啡餐廳、梅嶺福來梅仔雞餐廳、昇鋒蜂場、梅嶺食品中心，讓旅客體驗在地特色的同時也能享受集章樂趣。

觀旅局補充，民眾前往上述合作店家領取集章卡，凡消費即可獲得1點(一處限蓋1點)，集滿5點後至指定頁面登錄序號並拍照上傳集章卡集點證明，即可獲得乙次抽獎機會。獎項總價值高達3萬元，包含趣淘漫旅(台南)雙人住宿券、天喜悅溫泉會館消費抵用券、六二溫泉山房消費抵用券、揚梅吐氣梅子產品組、梅嶺食品中心上等梅醋、水哥溫泉休閒農場泡湯券、黃金蕎麥探索館黃金蕎麥茶禮盒等共計58個中獎機會，每人限得一獎，若重複得獎將以最大獎項送出，得獎名單訂於4月23日在「臺南楠西梅嶺賞螢季」活動粉絲專頁公布。

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溫泉 臺南 賞螢

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