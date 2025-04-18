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嘉義烏殼綠竹筍正值產期 連5年外銷加拿大
嘉義縣是全台烏殼綠竹筍最大產地，大林鎮種植面積800公頃，產量居全國之冠，縣府協助蔬果生產合作社外銷加拿大，2021年起至今已外銷308公噸，縣長翁章梁今到合作社視察裝箱情形，今年首批裝櫃共1040箱，重量12.48公噸，持續拓展海外市場。
農業處指出，烏殼綠竹筍產季在每年3月至10月，外殼為淡黑綠色，表皮有黑色絨毛，植株較綠竹筍高大粗壯，筍體直立，每支竹筍約重1.2至1.5公斤，長度50公分以下，筍農每天清晨採收後直送集貨場清洗，依大小和重量分級包裝及預冷處理，維持生筍新鮮度。
大林鎮長許有疆說，大林鎮土壤為鬆軟的半砂質，搭配日照充足、日夜溫差大的氣候條件，極適合竹筍生長，烏殼綠竹筍種植面積達800公頃，產量居全國之冠，也推行友善耕作，減少農藥與除草劑使用，在竹林可看見保育類諸羅樹蛙，兼顧生物多樣性。
農業處表示，嘉義烏殼綠竹筍品質穩定、獲國際買主高度肯定，協助上林蔬果生產合作社與豐如國際公司建立長期供應鏈，連5年每季穩定外銷加拿大，2021至2024年共308公噸，今年首批由農民清晨採收，完成清洗、分級、包裝與預冷處理後裝櫃，維持鮮度與品質。
翁章梁表示，全球農產品貿易面臨挑戰之際，嘉義縣烏殼綠竹筍仍穩定出口，展現台灣農業國際競爭力，縣府協助農業產業鏈接軌國際，透過參與海外展會、拓展外銷通路，支持農民打開國際市場，讓世界各地消費者都能品嘗嘉義優質農產。
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