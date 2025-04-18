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手刀快搶錄取率僅一成 雲林今年擴大舉辦6場單身聯誼

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為提高婚育率，連續3年辦理單身聯誼活動，現場配對率近60%，今年擴大舉辦6場單身聯誼。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為提高婚育率，連續3年辦理單身聯誼活動，現場配對率近60%，今年擴大舉辦6場單身聯誼。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府為提高婚育率，連續3年辦理單身聯誼活動，現場配對率近60%，今年擴大舉辦6場單身聯誼，其中2場次主打輕熟齡聯誼，目前已開放第1、2梯次活動報名，男女各錄取20名，首場男性報名人數已高達164人、女性近52人。

雲林縣政府近年舉辦多場單身聯誼活動，刺激婚育率，吸引許多未婚男女報名，部分場次錄取率僅1成，民政處戶政科長廖國堡表示，每場活動配對率都超過50％，部分場次超過60%，甚至有40幾歲的學員配對成功，回響熱烈，事後仍有民眾持續來電詢問想參加。

為滿足單身男女聯誼需求，今年縣府擴大舉辦「美好雲林浪漫行」單身聯誼活動，共有5月3日、5月10日、6月14日、7月26日、9月27日、11月1日6場次，其中5月10日、9月27日為針對輕熟齡民眾舉辦的聯誼活動，開放35歲至55歲單身民眾報名。

民政處長蕭德恕表示，聯誼活動結合雲林及周邊縣市的特色景點與體驗活動，內容涵蓋粉紅教堂、採蚵輕旅、遊樂園體驗、糖廠巡禮及和服穿拍、竹森林漫步、單車漫遊採菇趣等，讓單身朋友在互動中認識彼此，拓展人際關係，進而找到理想伴侶，也藉此推介縣內適合增溫感情的景點。

凡年滿20歲以上，有正當工作的單身男女皆可報名，設籍、就業或就學於雲林縣者將優先錄取，並由雲林縣政府全額補助，報名參加可獲得浪漫小熊精美紀念品，女孩2人同行贈可愛造型手機架，配對成功者將贈雙人下午茶券，活動結束後兩年內結婚的前三對佳偶，將贈50吋液晶電視。

廖國堡表示，目前已開放5月3日「粉紅教堂暖植栽」及5月10日「海洋生態必比登」兩場活動報名，其中5月3日已有男性164位、女性42位報名，非常踴躍，因活動男女僅錄取各20人，將會進行篩選後通知，報名至4月21日截止。報名網址：https://lihi.cc/FneJ8

雲林縣政府為提高婚育率，連續3年辦理單身聯誼活動，現場配對率近60%，今年擴大舉辦6場單身聯誼。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為提高婚育率，連續3年辦理單身聯誼活動，現場配對率近60%，今年擴大舉辦6場單身聯誼。圖／雲林縣政府提供

單身聯誼活動 成功 雲林

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