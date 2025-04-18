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台南每年廚餘約上億個便當重量 轉化為「尚好肥」種無毒蔬果

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市環保局利用廚餘生產「尚好肥」與農友契作，今天與永康國小合作推食農教育，小朋友在無毒農地拔蘿蔔，體驗土地到餐桌。圖／環保局提供
南市環保局利用廚餘生產「尚好肥」與農友契作，今天與永康國小合作推食農教育，小朋友在無毒農地拔蘿蔔，體驗土地到餐桌。圖／環保局提供

台南市一年廚餘回收量達5萬9千公噸，相當於近1億個便當的重量，環保局透過堆肥技術將廚餘轉化為肥料「尚好肥」，今天與永康國小及永康區青農合作，舉辦親子「拔蘿蔔」活動，小學生在無毒農田拔起白玉蘿蔔非常開心，白蘿蔔也將送給鄰近社區以及居家照護中心等，作為用餐食材

環保局長許仁澤表示，尚好肥年產量約1500公噸，為全國首張由環保機關製成的肥料登記證，具高氮含量，提供植物豐富養分，利用回收廚餘發酵製作的有機肥料種植白蘿蔔，不僅讓有機廢棄物有效再利用，降低環境汙染，收成的農作物更是低碳又環保的食材，同時也展現循環經濟的成果。

活動也結合低碳飲食闖關、廚餘再利用、天然病蟲害防治DIY等教育內容，學生動手製作「葵無露」防治藥劑，增進環保知識。採收結束後，白蘿蔔將送至永康國小和鄰近社區以及居家照護中心等，作為用餐食材，一起分享田間的收穫喜悅，體現在地農產的健康美味。

永康國小校長洪國展指出，課程結合實地體驗與校園午餐，並搭配宣導影片，深化學生對環境與惜食觀念的理解與素養。支持在地農業、使用有機栽種、食用當季食材以及減少食物浪費等，都是減輕氣候變遷影響的實際行動。

台南市環保局表示，未來更重要的是推動廚餘減量，吃多少煮多少，鼓勵學校營養午餐剩下的由師生帶回，或提供給食物銀行，避免浪費，邁向低碳永續的綠色生活。

南市環保局利用廚餘生產「尚好肥」與農友契作，今天與永康國小合作推食農教育，小朋友在無毒農地拔蘿蔔，體驗土地到餐桌。圖／環保局提供
南市環保局利用廚餘生產「尚好肥」與農友契作，今天與永康國小合作推食農教育，小朋友在無毒農地拔蘿蔔，體驗土地到餐桌。圖／環保局提供

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