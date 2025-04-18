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嘉義巿府今表揚53模範勞工 「劉里長雞肉飯」二代劉宗源在列

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府上午舉行模範勞工表揚大會，市長黃敏惠與議長陳姿妏，表揚53位模範勞工。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午舉行模範勞工表揚大會，市長黃敏惠與議長陳姿妏，表揚53位模範勞工。圖／嘉市府提供

勞動節將近，嘉義市府今天上午舉行模範勞工表揚大會，市長黃敏惠與議長陳姿妏主持，表揚53位模範勞工，其中餐飲工會推薦的雞肉飯老店「劉里長雞肉飯」二代、民族里長劉宗源獲選，劉宗源延續父親劉耀聰當選里長，放棄穿西裝吹冷氣銀行工作，改穿圍裙、持菜刀，每天清晨起床烹煮備料、剁切3隻公火雞，承襲父親的好手藝。

劉宗源說，阿公販賣油湯起家，父親從旁協助，之後跑船當伙房歷練，與母親結婚後為生計，回嘉義賣雞肉飯，從共和路旁搬遷到公明路店面，起初沒店名，直到父親選上里長，取劉里長為店名，開業至今逾50年。

雞肉飯好吃秘訣，在火雞肉須悶煮1夜至隔天，才能保留肉汁、維持鮮嫩，再用油油炸油蔥酥，要注意在7、8分熟時，就要起鍋瀝油並打散，保持酥脆度，醬汁是用雞湯調製，味道鮮美，油蔥酥、豬油跟醬汁分離，盛飯裝碗時，鹹淡依客人口味添加。劉里長雞肉飯受地方首長、政商人士青睞，藝人陳美鳳、于美人等，都曾到訪品嘗。

黃敏惠感謝勞工不斷創新、堅守崗位，為經濟發展做出貢獻，展現嘉市各行各業專業精神與堅持不懈。得獎模範勞工各行各業，除餐飲工會推薦的「劉里長雞肉飯」經營者劉宗源，還有髮藝美容造型工會推薦張智憲，在嘉南藥理大學擔任講師，國內外美髮比賽屢獲佳績。

廚師工會推薦的賴育敏，曾任多家餐廳總主廚，國內外廚藝比賽屢獲獎；工業會推薦的江克勤，嘉強電子廠長，推動生產效率提升，並在安全衛生領域表現卓越。

社會處表示，為感謝勞工，市府提高勞工教育補助基準及上限20%。工會在嘉縣市辦勞工教育活動，每名參加者可獲每日360元補助，每家工會最高2萬4000元；嘉義以外縣市舉辦，每名參加者可獲每日500元補助，每家工會最高3萬6000元。

嘉義市府上午舉行模範勞工表揚大會，市長黃敏惠與議長陳姿妏，表揚53位模範勞工，其中餐飲工會推薦的雞肉飯老店「劉里長雞肉飯」二代、民族里長劉宗源（右二）獲選。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午舉行模範勞工表揚大會，市長黃敏惠與議長陳姿妏，表揚53位模範勞工，其中餐飲工會推薦的雞肉飯老店「劉里長雞肉飯」二代、民族里長劉宗源（右二）獲選。圖／嘉市府提供

嘉義 雞肉飯

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