快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林斗南善功橋豪雨即淹 下月將動工改建

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，雲林縣爭取經濟部水利署補助將拆除重建新橋，日前已完成發包，總經費1.53億元，預計下月底前動工，明年底前完工。

善功橋由嘉邑行善團於1992年興建通車，是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但現有橋梁梁底高程不符治理計畫，橋面低於堤防頂近2公尺，且落墩數太多，通水斷面不足常發生溢淹，每逢豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應，今年汛期將至，周邊堤防已放置大量沙包因應。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，為保障地方民眾及用路人安全，向水利署爭取經費已獲同意改建，日前已完成發包，由三聯發營造公司得標，總經費1.53億元，因目前六房媽紅壇由斗南股烏瓦磘輪值，5月10日即將過爐，為避免善功橋改建工程影響六房媽過爐，將於5月底前動工。

汪令堯表示，新橋將橋面抬升3.1公尺、拓寬至8公尺，採單跨80公尺的鋼拱橋型式，以增加通洪斷面量，兩側各有121公尺、79公尺引道，工期420日曆天，預計明年底前完工。

雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，已獲中央核定改建，將於下月動工，圖為完工模擬圖。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，已獲中央核定改建，將於下月動工，圖為完工模擬圖。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。圖／雲林縣政府提供
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應。圖／雲林縣政府提供

斗六 豪雨 雲林

延伸閱讀

今年三月氣候異常冷 雲林改良種芒果花開不結果損失逾3成

雲林旅運需求大 高鐵今起新增三班快速直達列車停靠雲林

近5年最佳花況！ 雲林土庫夢幻「羊蹄甲大道」粉紅花海大爆發 南洋櫻比櫻花更浪漫

大甲媽祖4月6日抵雲林 縣府將提供西螺免費接駁車

相關新聞

嘉義巿府今表揚53模範勞工 「劉里長雞肉飯」二代劉宗源在列

勞動節將近，嘉義市府今天上午舉行模範勞工表揚大會，市長黃敏惠與議長陳姿妏主持，表揚53位模範勞工，其中餐飲工會推薦的雞肉...

雲林斗南善功橋豪雨即淹 下月將動工改建

雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，雲林縣爭...

全中運自由車計時賽將登場 警今公告封路管制區籲繞道

全國中等學校運動會自由車公路計時賽下周台南七股地區舉行，因行經當地交通要道，警方今天公告封路與管制路線地點，呼籲民眾21...

北港媽祖藝閣遶境竟有人丟龍蝦紅蟳 民眾接到「活的！」嚇一跳

北港朝天宮迎媽祖遶境活動中，最受矚目的真人藝閣遊行自16日起一連五天登場，藝閣車上有真人扮仙，沿途發送糖果、餅乾、小禮物...

捷運建設屬地方權責 鐵道局籲嘉市府提出經費分擔方案

有關報載嘉義市爭取嘉義捷運藍線應由中央主政興建及全額負擔，交通部鐵道局18日再次表示，依現行規定，捷運建設由地方政府負責...

台南鳳梨好筍季開跑 鳳梨賣力銷日今年訂單成長5倍

又到台南鳳梨盛產季，竹筍也開始收成。台南市政府與三大產區關廟、龍崎、新化今天在關廟舉行聯合推廣會，展示三區盛產的鳳梨、竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。