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雲林斗南善功橋豪雨即淹 下月將動工改建
雲林縣斗南鎮橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，雲林縣爭取經濟部水利署補助將拆除重建新橋，日前已完成發包，總經費1.53億元，預計下月底前動工，明年底前完工。
善功橋由嘉邑行善團於1992年興建通車，是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，但現有橋梁梁底高程不符治理計畫，橋面低於堤防頂近2公尺，且落墩數太多，通水斷面不足常發生溢淹，每逢豪雨即淹，必須封橋、堆置沙包因應，今年汛期將至，周邊堤防已放置大量沙包因應。
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，為保障地方民眾及用路人安全，向水利署爭取經費已獲同意改建，日前已完成發包，由三聯發營造公司得標，總經費1.53億元，因目前六房媽紅壇由斗南股烏瓦磘輪值，5月10日即將過爐，為避免善功橋改建工程影響六房媽過爐，將於5月底前動工。
汪令堯表示，新橋將橋面抬升3.1公尺、拓寬至8公尺，採單跨80公尺的鋼拱橋型式，以增加通洪斷面量，兩側各有121公尺、79公尺引道，工期420日曆天，預計明年底前完工。
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