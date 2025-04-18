聽新聞
0:00 / 0:00
全中運自由車計時賽將登場 警今公告封路管制區籲繞道
全國中等學校運動會自由車公路計時賽下周台南七股地區舉行，因行經當地交通要道，警方今天公告封路與管制路線地點，呼籲民眾21日下午1點到22日最好繞道替代道路，若經過管制區域要特別留意。
警方表示，比賽選手22日從市道173線神帝府前出發，比賽途經海埔堤防、七股堤防、曾文溪口月牙彎道、北堤堤防，佳里警分局將配合主辦單位實施時交通管制，呼籲行經該路段民眾需多加注意。
次公路賽共105名選手參加，佳里警分局動員警力、義交維持交通，當日會有拖吊車於會場周邊待命，實施交通管制時間為21日下午一點到隔天22日，相關車輛管制事項包括：市道173線22公里700公尺至21公里200公尺西往東方向車道全線封閉。
市道173線21公里至22公里處東往西方向則實施調撥車道單線雙向通行。賽事期間自七股區正王府前海埔堤防西行經七股堤防、曾文溪口月牙彎道、北堤堤防全線封閉。
佳里警分局長施衣峯指出，賽事期間請勿進入管制路線區域，避免影響工作人員及選手安全，因管制時間較長，建議避開上述管制時段前往該地，以免影響行程，如造成交通阻塞，請用路人耐心等候，如仍有需要於活動期間前往該路段，請民眾依交管人員指揮行駛替代道路減速慢行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言