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全中運自由車計時賽將登場 警今公告封路管制區籲繞道

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全中運自由車計時賽將登場，警方今天公告封路與管制區，呼籲民眾最好繞道。圖／佳里分局提供
全中運自由車計時賽將登場，警方今天公告封路與管制區，呼籲民眾最好繞道。圖／佳里分局提供

全國中等學校運動會自由車公路計時賽下周台南七股地區舉行，因行經當地交通要道，警方今天公告封路與管制路線地點，呼籲民眾21日下午1點到22日最好繞道替代道路，若經過管制區域要特別留意。

警方表示，比賽選手22日從市道173線神帝府前出發，比賽途經海埔堤防、七股堤防、曾文溪口月牙彎道、北堤堤防，佳里警分局將配合主辦單位實施時交通管制，呼籲行經該路段民眾需多加注意。

次公路賽共105名選手參加，佳里警分局動員警力、義交維持交通，當日會有拖吊車於會場周邊待命，實施交通管制時間為21日下午一點到隔天22日，相關車輛管制事項包括：市道173線22公里700公尺至21公里200公尺西往東方向車道全線封閉。

市道173線21公里至22公里處東往西方向則實施調撥車道單線雙向通行。賽事期間自七股區正王府前海埔堤防西行經七股堤防、曾文溪口月牙彎道、北堤堤防全線封閉。

佳里警分局長施衣峯指出，賽事期間請勿進入管制路線區域，避免影響工作人員及選手安全，因管制時間較長，建議避開上述管制時段前往該地，以免影響行程，如造成交通阻塞，請用路人耐心等候，如仍有需要於活動期間前往該路段，請民眾依交管人員指揮行駛替代道路減速慢行。

全中運自由車計時賽將登場，警方今天公告封路與管制區，呼籲民眾最好繞道。圖／佳里分局提供
全中運自由車計時賽將登場，警方今天公告封路與管制區，呼籲民眾最好繞道。圖／佳里分局提供

交通管制 替代道路 車道

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