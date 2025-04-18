北港媽祖藝閣遶境竟有人丟龍蝦紅蟳 民眾接到「活的！」嚇一跳

北港朝天宮迎媽祖遶境活動中，最受矚目的真人藝閣遊行自16日起一連五天登場，藝閣車上有真人扮仙，沿途發送糖果、餅乾、小禮物，今年竟有水產業者發放龍蝦、紅蟳，有民眾接到活生生的紅蟳嚇一跳。

真人藝閣遊行是北港朝天宮迎媽祖活動中的重頭戲之一，有台版迪士尼嘉年華花車遊行之稱，今年有63輛藝閣車參與，車隊綿延近3公里，是歷年之最，參與扮裝的大小朋友依據不同神話故事，如水漫金山寺、后羿射日等「扮仙」，沿途不斷拋灑糖果、餅乾、娃娃等物，沿途民眾爭相搶看。

真人扮仙沿途發送餅乾、糖果等物不稀奇，今年竟有水產業者裝扮成「穆桂英」，沿途發送龍蝦、紅蟳，朝天宮監事陳金池在車隊行經時，竟接到一隻紅蟳，他說，他接到的紅蟳還會動，是活體動物，他嚇了一跳，不小心把紅蟳掉在地上，被圍觀民眾撿走。

每年藝閣車都會發送特殊物品，有時還有娃娃、吹風機，曾有一年有榴槤，陳金池說，會動的紅蟳倒是第一次，可以算是創舉。