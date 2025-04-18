台南鳳梨好筍季開跑 鳳梨賣力銷日今年訂單成長5倍

又到台南鳳梨盛產季，竹筍也開始收成。台南市政府與三大產區關廟、龍崎、新化今天在關廟舉行聯合推廣會，展示三區盛產的鳳梨、竹筍。宣布「台南鳳梨好筍季」開跑。副市長葉澤山宣告台南金鑽鳳梨成功打入日本市場，訂單較去年成長5倍，估預估未來3至5年外銷產值可突破13億元。「面對美國關稅壁壘，市場一定要分散」。

台南關廟、龍崎、新化除了金鑽鳳台農17號，還有各式各樣不同品種鳳梨，筍身肥大細嫩的綠竹筍也有名。市府整合主產區推廣，廟區公所承辦今天的「甜蜜旺梨」開場儀式，請來地方人士與副市長葉澤山展示鳳梨製作的冰糖葫蘆。

關廟區長李賢村表示，「台南鳳梨好筍季」26日將在山西宮舉辦主場推廣活動。5月3日新化區接力辦「台南好七淘- 新化暖暖蛇」農業體驗營，當天龍崎也同時舉辦「鳳梨好筍雞饗宴」。

他說，26日上午8點半到下午兩點半在關廟山西宮還有系列闖關活動，只要集滿3關闖關章，即可兌換精美禮物，現場還有蔭鳳梨及鳳梨置物盒手作DIY體驗、舞台表演等精彩活動，歡迎民眾來關廟體驗產地甜美、品嚐美食，深入了解鳳梨、竹筍以及關廟的在地文化特色，感受農村的生活氛圍，帶給民眾一個獨特的假日時光

葉澤山表示，市政府今年積極拓展海外通路，帶領多家在地農會、業者參與「東京食品展」。初步統計現場接單金額超過4億，訂單超過6千公噸。參展期間也與日本三大鮮果批發業者簽署合作備忘錄，成功取得超過500公噸鳳梨訂單，較去年成長5倍，成果豐碩，持續為台南農特產品多元外銷日本市場拓展版圖。

葉澤山指出，今年台南鳳梨預估產量為約50184公噸，約占全台14%，品種以多樣而聞名，無論金鑽鳳梨、蘋果鳳梨、桂花鳳梨、甜蜜蜜鳳梨等皆具特色，尤其金鑽鳳梨甜度酸甜平衡、質地脆、汁多香甜，深受國際市場喜愛，為我國鳳梨外銷主力。近年市府積極尋找鳳梨外銷管道，除日本市場外，也組團隊參加2025年新加坡國際食品展（FHA）並於當地力推台南鳳梨，爭取到合作商機，金鑽鳳梨最快明天新加坡大型連鎖超市10多家門市上架。經過積極開發國際市場，台南金鑽鳳梨預估預估未來3至5年外銷產值可突破13億元。