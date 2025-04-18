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季節限定花旗木、桐花綻放 嘉義搶粉紅觀光商機推遊程
春夏交替，嘉縣竹崎鄉義隆村種逾2千棵花旗木，4月下旬盛開，被稱為「阿拉伯粉紅村」，又有竹崎親水公園花旗木綻放，美不勝收；隔壁嘉市圓林仔社區桐花接近滿開，正是賞花好時機，花季帶來觀光商機，有旅行社推出「嘉義粉紅桃花雨」：阿拉伯粉紅村、竹崎天空步道花旗木、圓仔林桐花2日遊行程攬客。
義隆村上月底天舉辦開園活動，花旗木清明節後綻放，花期持續約1個月，村長葉志紘綽號「阿拉伯」，13年前將故鄉變成夢幻粉紅色，在國道3號下竹崎交流道進入166縣道沿路種超過3千多棵粉紅花旗木，義隆村被稱為「阿拉伯粉紅村」，隨著樹齡增加、樹冠長大，疏木減少為2千多課，盛開美景壯觀。
遊客開車從國道3號下竹崎交流道進入166線道後，沿路就可感受粉紅花開浪漫，因村內腹地不大，建議將車子停放於台3線及166縣道路旁，步行前往賞花。村內有農特產市集，讓遊客賞花兼品嘗小吃，採購伴手禮。
另，竹崎親水公園目前也有許多花旗木粉紅花景，園內有2座吊橋、天空廊道、花仙子步道，到這裡可賞花拍照遊玩，親水公園是嘉義熱門賞花旗木景點之一，位在竹崎大橋旁，占地約12公頃，是縣府在朴子溪畔建置的首座親水公園。
與竹崎相鄰的嘉義市後庄里圓林仔社區，是南部少數賞桐勝地，現已花開6成，預計周末滿開，客委會與嘉市府，明後天周休，主辦「花見幸福‧抵嘉桐聚」活動，結合音樂會、小農文創市集及賞桐輕旅行，讓民眾共賞桐花，現場提供免費接駁車供民眾往返。
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