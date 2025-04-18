文史團體保留廢棄興中市場不成 發起連署搶救市場內木造老戲院

嘉義市文化路商圈近百年興中市場廢棄，地主博愛仁愛之家打贏官司，6承租戶拒絕搬遷，承租戶向市府文化局申請登錄歷史建築，日前文資審議委員會勘討論結果，不列為歷史建築。嘉市文化資產守護聯盟失望，發起連署搶救市場內嘉市最後1座木造戲院興中戲院（已改名國寶戲院）；文化局表達尊重，強調依文資法由專業文資委員審查討論，24日會勘。

「呼籲正視興中戲院歷史文化價值」，文化資產守護聯盟網路發起連署說，嘉市中心「興中戲院」，是全市僅存木造老戲院，曾見證台語片盛行黃金時代，是戰後庶民娛樂文化重要據點。這座戲院不只是建築，更是整個世代嘉義人共同的記憶與情感連結。

然而，興中戲院面臨拆除危機。日前，與戲院休戚與共興中市場，已遭判定「不具文化資產價值」，戲院也可能在本月底現勘後，被草率做出「不列冊追蹤」的結論，甚至略過應有的文化資產審議程序。

「我們認為，對不斷進步文化資產思潮，近期市府處理方式不僅倉促，也嚴重低估這座、現代化建築群落的歷史價值。若未經完整評估，就將老戲院排除文化資產名單，不僅會讓嘉市失去1座僅存木造建築類型，更使台灣整體戲院文化研究出現缺角。

興中戲院保存，不只是為了懷舊，更是打造嘉義舊城新生、串聯歷史與現代生活空間的重要拼圖。它能結合古蹟嘉義郵局、文化路夜市與二通街區，成為具備展演、交流與故事力的文化平台，重啟這片街區的活力。因此，我們呼籲市府正視興中戲院歷史文化價值，擘劃協力共善的文化政策。」