迎接耶穌復活節 天主教嘉義教區主教仿耶穌最後晚餐為教友洗腳

後天耶穌復活節，紀念耶穌死後復活升天，是天主教、基督教信仰最重要節慶，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行紀念耶穌最後晚餐彌撒，主教浦英雄帶領神父仿效耶穌被釘十字架前夕，與12門徒最後晚餐，拿水壼水盆及毛巾，以半跪姿式為12名男女教友洗腳，舉行「濯足禮」，學習耶穌謙卑、服務精神。

天主教迎接復活節，經4旬期、聖周準備祈禱、刻苦，按照聖經記載耶穌被釘十字架前史實，先後舉行聖枝遊行、祝聖聖油、主的晚餐、主受難日，昨晚主教浦英雄主祭，帶領印度籍神父狄鐸、香港籍神父黃博敏、修女、教友們，舉行紀念耶穌最後晚餐彌撒。

主教帶神父為教友洗腳後，將象徵耶穌臨在聖體，以隆重遊行遷供到小聖堂，主教、神父修女及教友下跪祈禱，默想耶穌愛世人，為世人贖罪受難的史實。

復活節紀念耶穌受難復活，象徵重生、希望與光明。福音記載，耶穌為拯救世人被釘十字架上犧牲，葬禮過後信眾前往墓穴查看，發現耶穌屍體不見了，深信耶穌復活。

復活節最特別不是每年都是固定某1天，是春分月圓後第1個星期日，春分後進入晝長夜短日子，象徵「光明戰勝黑暗」，與象徵光明復活節相呼應。浦英雄感謝耶穌愛世人，留給世人最神聖珍貴的聖周禮儀，教導大家服務、謙卑、愛的精神。