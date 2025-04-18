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雲縣自籌 改善60校活動中心

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣有許多國中小學的活動中心至今仍無冷氣或音響設備，縣府去年自籌7千萬元改善60所國中小學活動中心，縣長張麗善昨到石榴國中啟用設備，她宣布，今年起每年編列2千萬元供申請改善，目標全縣國中小都有舒適集會空間。

縣府教育處長邱孝文說，縣內有些學校活動中心至今尚未裝設冷氣，有些學校有冷氣，但設備老舊不堪使用，大多數活動中心的音響設備也普遍不理想，使學校每逢辦理各類活動須外借音響設備，甚至在舉辦活動時，場地無冷氣造成極大的不便與困擾。

石榴國中活動中心的冷氣已使用近30年，學校老師說「根本不會涼」，夏天若有演講活動，師生經常滿身汗，台上說些什麼，根本無心傾聽，不僅冷氣不涼，就連音響設備也老舊，還有回音問題，嚴重影響活動品質。

石榴國中爭取縣府補助，更新活動中心14台冷氣設備，並安裝陣列式音響設備，校長林俊賢說，整體環境舒適度大幅提升，不論是舉辦活動或開放學生運動，感受都十分明顯。

張麗善到石榴國中參加啟用典禮，她說，縣府補助班班有冷氣之後，多數教室、圖書館、視聽教室都有冷氣，可以說「走到哪裡，就涼到哪裡」，未來持續改善。

縣府去年核定7千萬元經費，改尚未裝設冷氣與音響品質嚴重不足的學校，同步處理部分老舊設施更新。今年起每年編列2千萬元繼續改善，已有鎮東、僑真、斗六國小等7校申請汰換。

小學 張麗善 班班有冷氣

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