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瀕危蜻蜓 台南棲地遭破壞挨批

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市新化區佛顓橋一帶溪流水域是脊紋鼓蟌重要棲地，環團指控因虎頭溪排水護岸治理工程遭到嚴重破壞。圖／台灣蜻蜓學會提供
台南市新化區佛顓橋一帶溪流水域是脊紋鼓蟌重要棲地，環團指控因虎頭溪排水護岸治理工程遭到嚴重破壞。圖／台灣蜻蜓學會提供

台灣極為稀有的蜻蜓物種之一，脊紋鼓蟌（Copera tokyoensis），於去年度林業及自然保育署補助的計畫中被評估為國家瀕危物種，但新化區佛顓橋段的護岸工程嚴重破壞棲地，環團批生態檢核形同虛設，要求立即停工；市府表示，縮小施工範圍兼顧生態保育。

虎頭溪排水護岸治理工程共分5標，新化區佛顓橋段為其一，南市水利局表示，接到環團反映已啟動生態補償措施，施工範圍縮減並保留部分水流讓脊紋鼓蟌能棲息，也會和環團持續溝通，已安排下周會勘尋求在工程與生態間取得平衡。

稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」去年被列為國家瀕危物種（NEN），左為公、右為母。圖／台灣蜻蜓學會提供
稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」去年被列為國家瀕危物種（NEN），左為公、右為母。圖／台灣蜻蜓學會提供

台灣蜻蜓學會表示，脊紋鼓蟌隨著開發及河川整治，近年僅零星分布於雲林、嘉義、台南、高雄與屏東等地，這幾年來在台南靠近山區的鹽水溪流域主、支流發現較大族群，去年底有蜻蜓愛好者觀察到於雲林古坑、嘉義三疊溪、中林溪流域有穩定的新族群，但也因河川整治受到嚴重威脅。

生態調查專家吳首賢說，約10年前受樹谷基金會進行鹽水溪水域生態調查，就發現有脊紋鼓蟌的穩定族群，這幾年林業署重視下，委託台灣蜻蜓學會調查，並在去年正式列入國家瀕危物種，卻因護岸工程整治，棲地一再遭破壞。

台灣蜻蜓學會秘書長李宜龍說，台南是目前記錄到脊紋鼓蟌數量最多的，從鹽水溪上游關廟、新化、左鎮等都有，新化虎頭溪排水護岸治理工程是重要棲地之一，施工前就有生態檢核，建議優先採局部清疏等工法，但施工單位大肆開挖，市府疑未盡監督責任或承包廠商執行不當，應盡速會勘，重新討論河段治理的解方。

台南 環團 護岸

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