玩具壞了怎麼丟？ 南市環保局教你小原則

家中有些玩具，可能是孩子的心頭好，也可能是大人珍藏的回憶，甚至還有毛小孩每天玩到不肯放嘴的逗貓棒或貓抓板。當這些小物年久損壞，該怎麼處理才不會造成環境負擔？南市環保局提供幾個小原則，就能輕鬆分類、正確丟棄，讓生活更整潔，也更環保。

南市環保局表示，市面上玩具種類超多，材質也五花八門，像是塑膠、金屬、布料、電子零件等，但不同材質的玩具回收方式也不一樣。丟棄前要先看看玩具上有沒有標示能不能回收。有用電池的玩具要特別注意，記得先把電池取出來，因為電池含有重金屬，如果直接丟掉可能會汙染環境，建議大家把廢電池分類收好，再帶去超商、量販店、超市或清潔隊回收車回收。

毛小孩的玩具像是逗貓棒、貓抓板，要如何丟棄?市售逗貓棒大多為複合材質，通常是塑膠棒接上金屬絲，再加上羽毛或鈴鐺裝飾，若損壞無法回收，只能當一般垃圾處理；貓抓板若是常見的瓦楞紙材質，玩壞了還是可以資源回收；但如果是木頭製的貓抓板，則應以一般垃圾丟棄。

環保局長許仁澤表示，扭蛋、模型、公仔收集的風氣盛行，有些民眾會放在透明層架櫃，展示玩具也能防止沾染灰塵，層架材質若是壓克力，損壞時記得要丟一般垃圾，不可丟資源回收。

環保局提醒，透過小小的回收行動，我們每一個人就能在日常生活中保護地球環境，為地球的可持續發展貢獻一分力量，將環保與我們共存，享受淨零綠生活。