台南設專案辦公室應對美關稅衝擊 盼中央增設窗口強化支援

台南市政府經濟發展局今日出席立法院財政委員會舉辦之座談會，回應美國關稅政策對產業造成的衝擊。市府指出，已於溪北與溪南各設立專案辦公室，協助廠商撰寫計畫、申請補助，並期盼中央能在台南增設窗口，以擴大對地方業者的協助。

市府表示，市長黃偉哲於清明連假期間即召開會議，成立因應小組，並針對中小暨微型企業成立服務團，協助產業數位轉型及多元補助申請，協助廠商開拓美國以外市場，包括提供國內外參展補助等資源。

座談會主席、財委會召委賴惠員指出，新營產業園區是溪北重要產業核心，今日邀集金管會、財政部、經濟部及八大公股行庫，向業者說明各項政策優惠及補助，並尋求支持傳產與中小企業發展。

經發局副局長蕭富仁表示，市府提供數位轉型、產業創新與海外拓銷相關輔導計畫，同時呼籲中央在台南增設諮詢窗口，提升協助效率。對於廠商提到報關程序繁複的問題，財政部關務署建議廠商可透過安平港嘉南分關聯繫，單一窗口服務台南廠商。國庫署長陳柏誠署強調政府會雨天撐傘，並向現場八大公股行庫代表，呼籲放寬貸款門檻，不要僅以當下訂單來判斷，應該視長期發展提供適當額度。

在轉單效應方面，柳營科技環保園區業者指出，中小企業若要承接訂單，需政府政策配合以擴大投資。蕭富仁回應，市長已宣布使用第二預備金，並將配合中央提供轉型補助與優惠貸款。經濟部中企署亦強調，將協助拓展國外實體通路，增加台南商品輸出機會。

下午市府於永華市政中心舉辦「從出口衝擊到轉型契機」座談會，邀請中華經濟研究院剖析美國關稅政策趨勢，並由中小企業信用保證基金、台南中小企業服務團及金屬工業研究發展中心提供即時協助與實務建議。