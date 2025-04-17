嘉市榮醫前加開機車道 民眾不再逆向違規就醫

台中榮總嘉義分院大門前東側機慢車道因安全島綠帶阻隔，不少機車族貪圖方便提前在友忠路口轉到世賢路逆向或者直接騎上安全島穿越快車道到醫院門口，險象環生。議員建議在安全島打出缺口方便機車族長輩就醫；市府交通處勘查後於榮總大門前世賢路綠帶闢設機車道，改善機車到醫院動線。

市議員黃大祐接獲不少騎士陳情，前往榮總嘉義分院時因為機慢車道被安全島綠帶阻隔，只好到下個路口玉山路待轉，因為這處是多時向路口，要騎到玉山路、育人路、世賢路間待轉格才能沿著世賢路到醫院，「轉、轉、轉」令騎士十分困擾。

更有不少市民貪圖方便提早在前一個路口友忠路口轉到世賢路，然後再逆向到醫院門口，也有騎士乾脆違規跨過安全島綠帶冒險穿越快車道。黃大祐建議東側的綠帶安全島可以打開缺口，讓機車可以出入，解決多年來的困擾。

市府交通處實地勘查，考量機慢車行車安全及行車動線，於榮總大門前世賢路綠帶闢設機車道。去年12月16日開工，今年3月12日完工，包括土建工程、交通標誌標線與慢車道交通號誌增設及既有綠帶內既有自行車道、步道配合工程等，經費約223萬元。

交通處表示，新闢的東、西兩側機車道係單方向進、出，世賢路慢車道機慢車用路人須依現場交通號誌燈號及標誌牌面指示，由慢車道靠內側左轉進入西側機車道後，依號誌燈號指示行止前往榮總方向，出榮總大門依燈號進入東側機車道後，同樣須依燈號行止左轉匯入世賢路慢車道往玉山路口方向。

交通處呼籲，經由友忠路、世賢路欲前往榮總醫院的機慢車用路人，切勿再違規逆向行駛世賢路南側慢車道、綠帶自行車道甚至騎上人行道，共同維護眾人之交通安全。

黃大祐說，有這處機車道以後民眾可以直接過路口就醫不再「轉、轉、轉」、逆向違規，減少交通事故發生。