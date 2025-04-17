黃敏惠攜民意北上爭權益 嘉義輕軌仍未到站
中央大南方新矽谷推動方案未將嘉市納入、邊緣化，市長黃敏惠今天帶著全市84名里長連署、21名議員支持，親率相關局處長北上爭取，籲請中央信守承諾編預算蓋輕軌，並爭取醫療及長照等關鍵建設計畫納入，然仍未獲中央承諾；黃敏惠表示，會繼續努力，讓嘉義輕軌藍線早日到站。
黃敏惠今天親率領市府團隊一級主管，出席行政院參加由國家科學及技術委員會召開的「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」並帶著與議長陳姿妏共同發起，與全市里長、議員一同簽署的「籲請中央兌現歷史承諾啟動嘉義輕軌藍線建設」連署書，爭取將嘉義輕軌藍線等關鍵建設納入，以促進嘉義市及周邊地區發展。
行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳誠文表示，嘉義科學園區現正興建中，很快就會完工，預計今年可啟動第一廠運作。嘉義市扮演的角色，是此區域的經濟產業生活圈中心，不管是居住、子女教育、娛樂運動及醫療照護等等，因此有其一定的交通層面需求，可由地方政府與中央共同合作，依照目前「大南方新矽谷計畫」方案內所列條件，報請行政院支持該計畫，這是有可能的。
黃敏惠感謝政委支持，認同輕軌這條軌道是需要的，但也很遺憾今天無法即刻拍板納入「大南方新矽谷計畫」，嘉義市政府會繼續努力，讓嘉義輕軌藍線早日到站。
黃敏惠表示，嘉義市位居雲嘉嘉南經濟消費及產業園區的生活圈，高鐵嘉義站2024年度進出站旅客數已達635萬人次，台鐵嘉義站進出人次更推估達756萬人次，是科技S廊帶之重要節點，嘉義輕軌能有效銜接科技園區與市區交通，卻未被納入「大南方新矽谷方案」22項計畫交通網絡配套中。中央應正視嘉義市在交通建設中的重要性，透過完善的交通基礎建設，打通運輸瓶頸、優化整體交通路網，帶動嘉義整體區域發展協同推進。
黃敏惠表示，全台各高鐵站均有聯外軌道運輸系統，唯獨高鐵嘉義站至今仍未設置連結市區的軌道系統，甚至較第二階段建置的苗栗站（已與台鐵共站）與彰化站（規畫中）更為落後，對嘉義市民極不公平。
黃敏惠說，基於迫切的交通需求，市府已代中央完成輕軌藍線可行性研究報告並送審，但仍未被納入「大南方新矽谷計畫」。事實上，交通部早在1999年即完成高鐵嘉義站輕軌聯外系統可行性報；行政院亦於2005年核定同意交通部所報「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，請交通部參考路廊運量之成長情形，並允諾視路廊運量成長，由交通部適時推動輕軌建設。呼籲中央應依政策、法律、歷史承諾及公平原則，並回應民意，儘速核定此案並全額負擔，確保交通公平與區域均衡發展。
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