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藍議員批林俊憲看板「割稻仔尾」 綠反擊「誰是影武者？」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨立委林俊憲在各地高掛政績看板，國民黨市議員蔡育輝（左一）不滿，今開記者會抨擊直指「空降不認真還帶頭詐騙」。記者萬于甄／攝影
民進黨立委林俊憲在各地高掛政績看板，國民黨市議員蔡育輝（左一）不滿，今開記者會抨擊直指「空降不認真還帶頭詐騙」。記者萬于甄／攝影

有意參選2026年台南市長的民進黨立委林俊憲，近期在台南各地設立大量看板，引起國民黨市議員蔡育輝不滿。蔡批評林「割稻仔尾」，甚至「連根都拔掉」，指林宣傳的多項溪北建設並非其所爭取，而是他與父親多年來努力的成果，痛批林「空降不認真，還帶頭詐騙」。

民進黨包括周嘉韋、蔡麗青、李宗翰、沈家鳳、林依婷等10位市議員發表聯合聲明反擊，指蔡育輝的抨擊根本是為了介入民進黨初選。他們強調，林俊憲確實透過立院質詢、與中央協商，成功爭取相關經費，攸關溪北建設的推動。質疑「國民黨蔡育輝抹黑林俊憲的背後影武者，究竟是誰？」

蔡育輝指出，近期台南各地出現許多立委林俊憲看板數不勝數，但新營交流道、立體停車場、復興路拓寬及台37線延伸等建設，總經費動輒數十億元，有些仍在評估階段，中央經費尚未核定。林俊憲卻搶先掛看板攬功，根本是在欺騙選民，質疑其誠信與擔任市長的資格。

蔡育輝說，林俊憲鋪天蓋地的高掛看板為市長大位鋪路，要讓台南鄉親認識，但要說實話、不要割稻尾更不要用騙的，檢視其掛在新營的看板內容，究竟那一項建設是他（指林）爭取，林俊憲根本不關心溪北邊緣化嚴重問題，卻高掛看板說重大建設都是他爭取，為何要欺騙選民，「民調選輸抓狂用騙ㄟ，適合當台南市長嗎？」

民進黨黨團指出，南市府預算交通支出一年不足百億，估要86億的新營高鐵橋下道路，當然需中央支持。立委林俊憲多次公開質詢，也與在地立委賴惠員討論後，並跟賴總統和行政團隊討論表達需求後獲得允諾，解決最重要的經費來源問題，這項建設確實由他爭取，並沒有任何問題。

民進黨黨團說，若蔡育輝真關心建設，為何對陳亭妃宣稱「成功爭取1200億西濱延伸案」完全沉默？此案規模龐大、未定案卻高調宣傳，卻未見蔡發聲批評，顯示其態度雙重標準，質疑其背後動機並不單純。

綠議員們指出，蔡育輝多次為陳亭妃站台，活動場合也出現其宣傳物，兩人合作關係明顯。他們反問這場記者會是否另有影武者操控，並呼籲國民黨不要干預民進黨初選，應尊重民主機制，勿為政治利益操弄選情。國民黨真正的意圖，是否靠著扶持陳亭妃，劍指賴清德總統，黨內所有同志都需警惕。

林俊憲 民進黨

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