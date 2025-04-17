吳郭魚銷美量大產業憂心高關稅 他逆風指「前景短空長多」

美國高關稅預料將衝擊各行業，養殖漁業也難以倖免，全台吳郭魚（台灣鯛）6成產量外銷，其中8成都是銷往美國，農業部長陳駿季今南下雲林與漁民座談，強調將全力協助產業應對，台灣鯛協會理事長郭建賢則認為台灣鯛的競爭對手是中國，美中關稅交戰可望讓台灣受惠。

陳駿季今應民進黨立委劉建國邀請到雲林與漁民座談，國民黨立委張嘉郡及丁學忠、縣議員蔡孟真及蔡岳儒、蔡永富、顏嘉葦和多位養殖業者代表都與會，不分黨派關心接下來政府對美國關稅的應對措施。

雲林縣口湖漁類生產合作社理事主席王益豐表示，台灣擁有成熟的養殖與加工技術，能挑戰大規格魚體，因此將吳郭魚做成可生食級的台灣鯛魚片，多外銷美國高端市場，與東南亞產品相比，每公斤單價可高出2至3美元，具有明顯優勢。

但美國高關稅可能對台灣鯛產業的打擊很嚴重，原本的32%關稅雖然暫時取消，但無法預測美方90天後是否會再有政策變化，因此，我們只能自立自強，從生產端提升品質與經濟效益，希望農業部與漁業署能幫助台灣鯛的業者，打造出具有品牌差異化的產品，才有機會在美國市場殺出一條血路。

他認為政府補貼產業是一時的，輔導產業精進，建立通路與品牌，才是長久之計，希望政府協助推廣台灣鯛產品，不只侷限美國市場，也應積極拓展至歐盟、澳洲、日本、韓國等市場，減少單一市場的依賴。

陳駿季回應，美國高關稅宣布後，農業部初步評估台灣鯛（無刺吳郭魚）是這波政策中，可能受到衝擊最嚴重的養殖品項之一，雖然目前美國已宣布90天的延緩期，但在這段期間仍然有10％的關稅，對台灣鯛等漁產仍造成實質影響。

中央除在金融上給予產業支持，提供利息補貼與貸款展延，也不放棄美國市場，透過各種出口獎勵與推廣計畫，建立長期的市場信賴，並協助產業開拓更多元的國際市場，同時希望業者藉此進行結構調整，提高整體產業競爭力。

劉建國表示，感謝中央與產業業者面對面溝通與交流，才能精準掌握實際狀況，並提出更有效的因應措施，他認為台灣的目標不只是「止血」，更希望重新調整產業結構，打造更有韌性、更能走向國際的台灣鯛品牌。

面對美國高關稅的衝擊，前途未明，傳出有台灣鯛養殖業者憂心接不到訂單，不敢放養魚苗，台灣鯛協會理事長郭建賢今信心喊話，他表示，台灣鯛外銷美國最大的競爭對手是中國大陸，如今美中關稅持續交戰，正是台灣鯛的機會，他認為台灣鯛前景短空長多，呼籲漁民正常放養。