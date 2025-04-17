台南喜灣市地重劃將完工 帶動濱海觀光、遊憩、商業發展

攸關台南區濱海發展的喜樹灣裡市地重劃區即將完工，地政局今表示，預計今年底前啟用與點交。開發後將增加發展腹地，並開闢公園、道路、滯洪池及抽水站等公共設施；且結合86東西向快速公路、黃金海岸風景區，導入觀光、遊憩、居住及商業服務機能，帶動未來發展的動能。

地政局長陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃區開發面積29.59公頃，重劃後可提供住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公園及綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施約1.54公頃的土地。

喜樹灣裡市地重劃工程預計4月底完工，後續辦理工程驗收及移交土地。整個重劃區內管路、管線採用地下共同管道方式建置，能有效減少施工期間界面產生的問題及便於日後的管理維護；區內人行步道、公園綠地排水設施，以透水盲溝搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝設計，雨水入滲地底充分發揮基地保水功能，有利樹木生長，降低熱島效應，有助於氣候變遷的調適。

為改善喜灣地區汛期淹水，區內規劃設置3座地下滯洪池，水利局配合重劃工程設置1座30cms大型抽水站，重劃區外的萬年公園)置1座地下滯洪池，全區完成後將大幅改善當地淹水問題。

地政局表示，16日召開2場說明會，向內土地所有權人說明參與市地重劃的土地分配方式並聽取土地所有權人意見，有人提出未受分配土地的現金補償、重劃前後地價評定、重劃區最小建築面積的開發限制及申請土地合併分配等問題，也都在會中充分說明。後續地政局將就土地所有權人於會中提出的疑義，邀集相關土地所有權人召開協調會議，予以說明並協調，預計今年6至7月辦理重劃後土地分配成果公告閱覽及異議處理，配合工程驗收時程將於第4季啟用並點交土地。

地政局提醒，土地所有權人如欲申請土地合併分配或共有土地拆單分配，請檢附申請書、同意書提出申請，期限即日起至5月6日下午5點30分截止，可親送或郵寄(憑郵戳日期)送至南市府地政局。