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嘉市桐花祭「花見幸福抵嘉桐聚」 周末浪漫登場
嘉義市圓林仔社區是南部少數的賞桐勝地，現已花開6成，預計週末滿開，正是來嘉賞花的好時機。嘉義市政府以「花見幸福‧抵嘉桐聚」為題，於本周六、日浪漫登場，活動結合音樂會、小農文創市集及賞桐輕旅行，讓民眾共賞桐花。
市府民政處長林家緯表示，接續黃花風鈴木之後登場的桐花祭以雪白桐花為意象，傳遞客家人敬天地、重山林的傳統，其強韌生命力恰如客家人的硬頸精神，成為代表客家文化的一部分。圓林仔社區是台灣中南部最早孕育油桐花並成功開花的區域，10多年來持續生態保育工作，又能導入客家資源，成功納入客家桐花祭版圖，而這不僅是賞花的美好時刻，更是客家文化交流的重要平台。
林家緯表示，今年主題「花見幸福‧抵嘉桐聚」 於幸福山丘草坪區安排不插電音樂演出並設罝小農在地市集，邀請客語歌手、街頭藝人，由「客家IU」客家金曲新秀黃宇寒帶來精采開場表演，並有2梯次的賞桐輕旅行，讓民眾於桐花下歡度浪漫、悠閑的午後時光，圓林仔社區也可遠眺盧山橋，美不勝收，歡迎民眾利用免費接駁車前來賞桐。停車規畫及接駁車資訊詳見嘉義市政府官方網站活動總覽相關資訊。
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