嘉市桐花祭「花見幸福抵嘉桐聚」 周末浪漫登場

嘉義市圓林仔社區是南部少數的賞桐勝地，現已花開6成，預計週末滿開，正是來嘉賞花的好時機。嘉義市政府以「花見幸福‧抵嘉桐聚」為題，於本周六、日浪漫登場，活動結合音樂會、小農文創市集及賞桐輕旅行，讓民眾共賞桐花。

市府民政處長林家緯表示，接續黃花風鈴木之後登場的桐花祭以雪白桐花為意象，傳遞客家人敬天地、重山林的傳統，其強韌生命力恰如客家人的硬頸精神，成為代表客家文化的一部分。圓林仔社區是台灣中南部最早孕育油桐花並成功開花的區域，10多年來持續生態保育工作，又能導入客家資源，成功納入客家桐花祭版圖，而這不僅是賞花的美好時刻，更是客家文化交流的重要平台。