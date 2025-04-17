南市府曾文願景園區木球競賽場地完工

照片取自臺南市政府

臺南市政府曾文願景園區是全國首件私校退場後，由地方政府接管的案例，臺南市體育局參考周邊基層學校發展情形，發現麻豆區的曾文農工及麻豆國中均以木球為發展重點，藉辦理全中運向教育部爭取經費改善，讓場地符合競賽規格，除提供賽事使用外，比賽結束後場地也可讓基層選手使用，周邊民眾也能在這片場地上多元發揮。

臺南市長黃偉哲表示，114年全中運即將於本週六正式開幕，特別選在會內賽開始前幫臺南市的木球隊加油，無論參加國中組的和順國中、麻豆國中，或高中組的曾文農工，選手都非常優秀，期待臺南市的木球隊在本屆全中運，都能有非常好的表現。木球運動與高爾夫球有些類似，是起源於臺灣的運動，且較不受年齡限制，希望這項有益且全齡的運動能夠推廣到全世界，讓更多的人認識進而產生興趣。

體育局指出，臺南市睽違22年承辦全中運，籌辦賽事涉及層面廣泛，且全中運是升學指標的綜合型賽會，複雜程度比起一般單項錦標賽高出許多。南市府自112全國運動會後就開始勘查市內場地、113年7月籌組7部41組的團隊來推動賽事，歷經5次的跨局處會議以及6次的部內討論會議，盡力完成這次全中運的挑戰。同時，此次全中運在20種必辦競賽外，臺南市還選辦了滑輪溜冰及卡巴迪，另外首度引進穿線師駐點羽球及網球場地，協助選手進行賽間的拍面狀態維護，減少球拍傷損致選手心靈狀態的波動影響表現，這項服務也在3月資格賽事中獲在場家長及選手好評。

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