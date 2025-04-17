總預算凍刪 台南爭取路平補助3.5億恐生變「最壞打算無法執行」

中央政府今年總預算遭立法院凍刪，台南市盤點路平等恐產生重大影響，工務局表示，第五次提案爭取「提升道路品質計畫2.0」補助，預計爭取3億5千餘萬元中央補助，計畫今年改善22區的道路或路面，因中央總預算凍刪，可能會影響審核與核定進度，導致道路改善工程受影響，最壞情況下可能今年無法執行。

市長黃偉哲指出，對於道路品質的提升與行人環境的改善，市府每年都積極爭取中央經費補助，持續推動，若中央補助減少，將直接影響道路維護與品質提升，對通學步道等人行環境的改善，也會受到影響，這不僅增加市府財政壓力，也使台南市在推動整體道路品質與行人環境改善的提升，受到阻礙。

工務局表示，提升道路品質計畫2.0競爭型補助計畫第5次提案，已經送到內政部，共提36案，涵蓋市內22區的道路或路面改善工程，受到總預算凍刪的影響，內政部審核停滯，何時能核定無法預知，造成全市3分之2區的路面改善工程暫時無法進行，也影響市民通行的安全便利及舒適性。

另外已經核定的通學步道改善工程、提升人行安全計畫、提升道路品質計畫、兒童遊戲場環境設施改善計畫、均衡城鄉村里道路改善計畫等，總工程經費15億餘元，這些計畫有的已經執行中，有的則在設計、發包中，中央預算的凍刪，可能造成執行中的工程後續中央補助款沒有撥補，需由市庫自行付款，甚至有些工程無法順利發包，影響建設的推動，對市府的財政壓力，造成嚴重的影響。

工務局說，針對工務建設經費縮減的挑戰，依輕重緩急盤點計畫，並擬定應變策略，透過與中央溝通爭取支持，同時向市民說明調整措施，共同面對財政困境帶來的影響。