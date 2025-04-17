快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算凍刪 台南爭取路平補助3.5億恐生變「最壞打算無法執行」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市爭取中央路平專案補助陸續改善路面。圖／台南市工務局提供
台南市爭取中央路平專案補助陸續改善路面。圖／台南市工務局提供

中央政府今年總預算遭立法院凍刪，台南市盤點路平等恐產生重大影響，工務局表示，第五次提案爭取「提升道路品質計畫2.0」補助，預計爭取3億5千餘萬元中央補助，計畫今年改善22區的道路或路面，因中央總預算凍刪，可能會影響審核與核定進度，導致道路改善工程受影響，最壞情況下可能今年無法執行。

市長黃偉哲指出，對於道路品質的提升與行人環境的改善，市府每年都積極爭取中央經費補助，持續推動，若中央補助減少，將直接影響道路維護與品質提升，對通學步道等人行環境的改善，也會受到影響，這不僅增加市府財政壓力，也使台南市在推動整體道路品質與行人環境改善的提升，受到阻礙。

工務局表示，提升道路品質計畫2.0競爭型補助計畫第5次提案，已經送到內政部，共提36案，涵蓋市內22區的道路或路面改善工程，受到總預算凍刪的影響，內政部審核停滯，何時能核定無法預知，造成全市3分之2區的路面改善工程暫時無法進行，也影響市民通行的安全便利及舒適性。

另外已經核定的通學步道改善工程、提升人行安全計畫、提升道路品質計畫、兒童遊戲場環境設施改善計畫、均衡城鄉村里道路改善計畫等，總工程經費15億餘元，這些計畫有的已經執行中，有的則在設計、發包中，中央預算的凍刪，可能造成執行中的工程後續中央補助款沒有撥補，需由市庫自行付款，甚至有些工程無法順利發包，影響建設的推動，對市府的財政壓力，造成嚴重的影響。

工務局說，針對工務建設經費縮減的挑戰，依輕重緩急盤點計畫，並擬定應變策略，透過與中央溝通爭取支持，同時向市民說明調整措施，共同面對財政困境帶來的影響。

台南 總預算

延伸閱讀

美濃湖清淤13萬立方公尺土方完工 提升蓄洪改善生態

大溪頭寮草嶺溪水岸11月啟用 串兩蔣園區新親水遊憩樂

苑裡市場歷史建築修復案再遭「擱置」 鎮長劉育育急了

舊台汽大武站變身車站公園 在地人失望太陽春：有登愣的感覺

相關新聞

嘉市桐花祭「花見幸福抵嘉桐聚」 周末浪漫登場

嘉義市圓林仔社區是南部少數的賞桐勝地，現已花開6成，預計週末滿開，正是來嘉賞花的好時機。嘉義市政府以「花見幸福‧抵嘉桐聚...

總預算凍刪 台南爭取路平補助3.5億恐生變「最壞打算無法執行」

中央政府今年總預算遭立法院凍刪，台南市盤點路平等恐產生重大影響，工務局表示，第五次提案爭取「提升道路品質計畫2.0」補助...

鳳梨、芋頭入粽鹹甜不脹氣 林內農會限量5萬顆開放預購

雲林縣林內鄉盛產鳳梨，農會為幫農民行銷，數年前將林內盛產的鳳梨、芋頭入菜，推出金旺來五穀粽，主打解油膩、不脹氣，今年限購...

首支國產紫蘆筍「台南5號」問世 提供蘆筍消費者新選擇

蘆筍是台灣主要作物之一，許多品種卻不耐熱。歷經多年選種試驗，台南區農業改良場下午宣布成功育成「國內首支耐熱性佳紫蘆筍品種...

今年三月氣候異常冷 雲林改良種芒果花開不結果損失逾3成

今年三月中旬仍有冷氣團來襲，不僅氣溫較往年同期低，加上幾波雨勢，造成雲林縣改良種芒果結果率大幅下降，縣府農業處昨邀集四方...

30年冷氣不會涼、音響有回音 雲林縣自籌經費改善國中小活動中心

雲林縣有許多國中小學的活動中心至今仍無冷氣或音響設備，影響演講及團體活動品質，縣府去年自籌7千萬元，改善60所國中小學活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。