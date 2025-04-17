聽新聞
0:00 / 0:00
鳳梨、芋頭入粽鹹甜不脹氣 林內農會限量5萬顆開放預購
雲林縣林內鄉盛產鳳梨，農會為幫農民行銷，數年前將林內盛產的鳳梨、芋頭入菜，推出金旺來五穀粽，主打解油膩、不脹氣，今年限購5萬顆即日起開放預購。
林內鄉農會今召開記者會宣布金旺來五穀粽即日起開放預購，理事長徐秀珠表示，五穀粽重達200公克，使用國產的精選食材，包括白糯米、黑糯米、糙米、燕麥、薏仁，內餡有國產豬肉、花生、香菇、栗子、蛋黃及林內芋頭，還有一整塊的林內鳳梨，消除油膩感，今年限購5萬顆。
雲林縣長張麗善今為農會金旺來五穀粽行銷，並與幼兒園小朋友一起體驗包粽，她說，粽子包入又綿又香的林內芋頭，與酸酸甜甜的台農17號金鑽鳳梨，搭配其他在地精選食材，解油膩不脹氣，健康營養。
徐秀珠指出，林內鄉鳳梨種植面積約有150公頃，農會用行動來協助農民行銷，紓解鳳梨盛產壓力，選用當季在地食材入菜，鳳梨的自然果香調和肉粽油膩口感，讓人驚豔。
「金旺來五穀包粽」即日起開放預購，林內鄉農會也將開設網路預購平台，大包裝每盒10顆630元，小包裝每盒6顆400元，宅配運費另計，也可選擇至農會取貨。另推出素食口味，供消費者選擇。訂購服務專線（05）5892002 或臉書搜尋「林內鄉農會」上網點選訂購網址下單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言