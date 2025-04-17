鳳梨、芋頭入粽鹹甜不脹氣 林內農會限量5萬顆開放預購

雲林縣林內鄉盛產鳳梨，農會為幫農民行銷，數年前將林內盛產的鳳梨、芋頭入菜，推出金旺來五穀粽，主打解油膩、不脹氣，今年限購5萬顆即日起開放預購。

林內鄉農會今召開記者會宣布金旺來五穀粽即日起開放預購，理事長徐秀珠表示，五穀粽重達200公克，使用國產的精選食材，包括白糯米、黑糯米、糙米、燕麥、薏仁，內餡有國產豬肉、花生、香菇、栗子、蛋黃及林內芋頭，還有一整塊的林內鳳梨，消除油膩感，今年限購5萬顆。

雲林縣長張麗善今為農會金旺來五穀粽行銷，並與幼兒園小朋友一起體驗包粽，她說，粽子包入又綿又香的林內芋頭，與酸酸甜甜的台農17號金鑽鳳梨，搭配其他在地精選食材，解油膩不脹氣，健康營養。

徐秀珠指出，林內鄉鳳梨種植面積約有150公頃，農會用行動來協助農民行銷，紓解鳳梨盛產壓力，選用當季在地食材入菜，鳳梨的自然果香調和肉粽油膩口感，讓人驚豔。