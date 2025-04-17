首支國產紫蘆筍「台南5號」問世 提供蘆筍消費者新選擇

蘆筍是台灣主要作物之一，許多品種卻不耐熱。歷經多年選種試驗，台南區農業改良場下午宣布成功育成「國內首支耐熱性佳紫蘆筍品種台南5號」。

農改場義竹分場助理研究員郭明池表示，新品種不僅能適應台灣高溫環境，並具備優良產量與品質表現，提供農民設施栽培新選項，「也為消費市場注入色彩與健康雙重價值」。

研究人員指出，蘆筍在台已有悠久栽培歷史，早年白蘆筍製罐外銷至現今以鮮食綠蘆筍為主流，紫蘆筍因鮮嫩口感與高花青素含量，近年漸受市場青睞。然而市售紫蘆筍品種多自國外引進，夏季高溫期易出現筍尖開芒、產量降低等問題。為解決適應瓶頸，以國內高溫環境進行品種育種，育成具有耐熱性、紫色表現佳與筍尖緊密特性紫蘆筍品種「台南5號」。

助理研究李育全表示，紫蘆筍「台南5號」具耐熱性強、產量高、母莖生長勢佳等優勢，且纖維少、口感鮮嫩，簡單清炒即可品嘗清甜風味，深具商品化潛力。

栽培試驗顯示，無論網室或溫室設施都能穩定生長，採收嫩莖合格率高，筍尖緊密、紫色鮮明，符合市場需求。南部地區全年都可在設施栽種，僅需避開7至8月高溫期，露天種植適期每年10月，翌年春季即可採收。田間管理應注意選擇排水良好田區搭配合理施肥、選留母莖及病蟲害防治，有助提升產量與品質穩定性。