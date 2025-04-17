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陳亭妃會勘龍眼、荔枝災損 籲區公所主動協助通報

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃今天上午邀集農糧署、台南市政府農業局及台南區農業改良場，前往會勘龍眼與荔枝果樹災損情形，要求各區公所必須接受農民的速報，才能了解整個災損狀況。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃今天上午邀集農糧署、台南市政府農業局及台南區農業改良場，前往會勘龍眼與荔枝果樹災損情形，要求各區公所必須接受農民的速報，才能了解整個災損狀況。圖／陳亭妃辦公室提供

民進黨立委陳亭妃今天上午邀集農糧署、台南市政府農業局及台南區農業改良場，前往會勘龍眼與荔枝果樹災損情形，要求各區公所必須接受農民的速報，才能了解整個災損狀況，尤其這一次完全是因為氣候因素，再加上每一種農作物生長時間都有不同，地方政府必須彙集更完整的資料，農業部才能盡速辦理會勘，完成農業部災損公告。

陳亭妃指出，近日接獲多起農民反映，早生品種已出現嚴重開花異常與結果不良，但由於災損尚未累積至總面積20%救助門檻，使農民陷入擔憂與不安，她呼籲區公所應立即受理農民通報，逐一建檔、逐步累積受災面積，等中生與晚生品種的受損狀況整合之後，即可啟動通報農業局，再由農業局呈報農業部進行會勘，保障農民權益。

陳亭妃說，災損認定的「程序問題」已非首次浮現，過去地方普遍認為，農業災害的救助必須「等中央公告後才能報災損」，導致地方基層無所適從，農民也在等待中錯失黃金通報時間，這其實是長期以來的錯誤SOP，應該要被徹底導正。

陳亭妃表示，不是只有颱風、豪雨這種立即性的災害才叫災害，氣候異常導致整株果樹開花率低、沒有授粉結果，這也一樣是災損。這次龍眼與荔枝明顯受到天候不穩影響，花開卻無母花，農民經驗上就知道這一季收成堪憂，這時候政府不能農民們等，不能因為面積還沒到20%就叫大家什麼都不做。

陳亭妃指出，要求台南市各區區公所應「主動受理農民通報」，並立即建檔、累積資訊，等到中生與晚生品種一併納入統計後，可能很快就能達到受災門檻，要讓農民知道，即使今天還沒受理公告，也可以先通報，如此才能累計受損面積，也才能知道該區是否有到達災損20%的狀況。

陳亭妃說，地方基層承辦人員務必與區公所密切合作，釐清通報流程，避免因程序混亂錯失救助機會，農民不是不想報，是不知道怎麼報、去哪裡報。中央與地方的每一個環節都要回到服務農民的本質，災損是事實，不該被行政流程延誤，這不是在教農民怎麼擔天災的帳，而是要用制度保護他們不要被遺忘。

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