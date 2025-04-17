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今年三月氣候異常冷 雲林改良種芒果花開不結果損失逾3成

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今年三月中旬仍有冷氣團來襲，不僅氣溫較往年同期低，加上幾波雨勢，造成雲林縣改良種芒果結果率大幅下降，縣府農業處昨邀集四方會勘，確定損失率已逾3成，今建請農業部公告救助每公頃10萬元。圖／雲林縣政府提供
今年三月中旬仍有冷氣團來襲，不僅氣溫較往年同期低，加上幾波雨勢，造成雲林縣改良種芒果結果率大幅下降，縣府農業處昨邀集四方會勘，確定損失率已逾3成，今建請農業部公告救助每公頃10萬元。圖／雲林縣政府提供

今年三月中旬仍有冷氣團來襲，不僅氣溫較往年同期低，加上幾波雨勢，造成雲林縣改良種芒果結果率大幅下降，縣府農業處昨邀集四方會勘，確定損失率已逾3成，今建請農業部公告救助每公頃10萬元。

雲林縣府農業處表示，縣內改良種芒果種植面積達153.82公頃，其中以林內鄉49公頃公頃最多、古坑鄉34公頃次之、斗六市種植31公頃排行第3，今年芒果樹開花情況良好，但3月中旬持續低溫、下雨，造成芒果花絮嚴重受損，結果率差，農民損失嚴重。

縣府昨邀請農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場、公所等單位進行四方現勘，確認受損情況嚴重，損害程度已逾3成，立即函請農業部建議公告救助改良種芒果，救助金額每公頃10萬元。

另外，南部傳出荔枝結果率不佳，農業部已公告救助，雲林縣也有部分種植面積，但因產季較南部慢，目前持續觀察中。

農業處長魏勝德呼籲農友，假如所種植作物受天然災害影響導致受損，應立即向公所通報，並可利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災現場遠、近各拍一張以上照片上傳系統存證以作為認定依據。

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