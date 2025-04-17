30年冷氣不會涼、音響有回音 雲林縣自籌經費改善國中小活動中心

雲林縣有許多國中小學的活動中心至今仍無冷氣或音響設備，影響演講及團體活動品質，縣府去年自籌7千萬元，改善60所國中小學活動中心，今在石榴國中舉辦啟用典禮，縣長張麗善表示，今年起每年編列2千萬元逐年汰換，提供學校、社區居民舒適的集會空間。

雲林縣2020年以分期付款方式推動班班有冷氣，現在各班教室都有冷氣，反倒是校內活動中心或集會場所沒有冷氣、音響設備，或設備老舊不堪用，影響演講或團體活動品質，縣府去年自籌7千萬，優先改善60所國中小學活動中心及集會場所。

石榴國中活動中心的冷氣已使用近30年，學校老師說「根本不會涼」，夏天若有演講活動，師生經常滿身汗，台上說些什麼，根本無心傾聽，不僅冷氣不涼，就連音響設備也老舊，還有回音問題，嚴重影響活動品質。

石榴國中爭取縣府補助，更新活動中心14台冷氣設備，並安裝陣列式音響設備，校長林俊賢說，整體環境舒適度大幅提升，不論是舉辦活動，或是開放學生運動，感受十分明顯。

縣府教育處長邱孝文表示，縣內有些學校活動中心至今尚未裝設冷氣；有些學校雖有冷氣，但設備已老舊不堪使用，大多數活動中心的音響設備，也普遍不理想，每逢辦理各類活動時，學校常需外借音響設備，甚至在舉辦活動時，因場地無冷氣造成極大的不便與困擾。

縣府去年核定7千萬元經費，針對尚未裝設冷氣與音響設備品質嚴重不足的學校進行改善，並同步處理部分老舊設施更新，已有60校受惠，今年起每年編列2千萬元逐年汰換，今年已有鎮東、僑真、斗六、東勢國小及古坑國中小、二崙國中、斗南高中等7校申請汰換。