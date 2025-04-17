快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

聽新聞
0:00 / 0:00

逛夜市玩遊戲還可抽電動車 台南夜市宣導交安主動出擊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局攜手市場處巡迴各大夜市宣導人本交通。圖／台南市交通局提供
台南市交通局攜手市場處巡迴各大夜市宣導人本交通。圖／台南市交通局提供

台南夜市不僅是民眾日常休閒娛樂的重要場域，更是城市人情味的象徵，市府交通局攜手市場處巡迴各大夜市，主動出擊透過互動遊戲介紹人本交通設施、AR/VR體驗教具與現場解說，讓民眾在享受逛夜市的同時，也能輕鬆學習正確的用路觀念與交通安全知識。

交通局長王銘德指出，將巡迴全市8場傳統夜市與民眾實體互動，結合「人本交通共學習府城有禮獎送您」線上抽獎活動，昨晚首站從玉井夜市出發，後續將依序巡迴，17日佳里傳統夜市、18日六甲夜市、19日後壁厝夜市、20日花園夜市、5月7日安中傳統夜市、8日大益夜市及9日武聖夜市，把夜市化身為交通安全小學堂。

交通局表示，民眾只要現場體驗人本交通宣導攤位活動，除可獲得現場實用宣導品之外，還能獲得1次「實體學習」專屬抽獎機會，同時再透過「線上學習」活動網頁，完成3項主題(常見易誤解用路觀念、人本交通設施小常識、道安知識挑戰)學習並填寫問卷即可再累積3次抽獎機會，每位民眾至多共可獲得4次抽獎機會，最大獎為宏佳騰 Ai-4 Ever 電動機車，還有多項超值好禮。

市長黃偉哲表示，希望透過這樣親民、互動的宣導方式，讓每一位來夜市的大小朋友都能在輕鬆氣氛中獲得實用的交通知識，進而提升「禮讓行人、安全駕駛」的用路意識，針對民眾常見但容易忽略的錯誤用路習慣，透過淺顯易懂的方式傳達正確觀念，也提高防禦駕駛的意識，讓台南的道路更加安全友善，更讓交通安全成為全民的新日常。

台南市交通局攜手市場處巡迴各大夜市宣導人本交通。圖／台南市交通局提供
台南市交通局攜手市場處巡迴各大夜市宣導人本交通。圖／台南市交通局提供
台南市交通局攜手市場處巡迴各大夜市宣導人本交通。圖／台南市交通局提供
台南市交通局攜手市場處巡迴各大夜市宣導人本交通。圖／台南市交通局提供

延伸閱讀

疑電瓶釀災 高雄半夜電動車起火火勢猛烈...毀8機車1轎車

美對陸關稅最高245% 注射器、電動車等面臨超高課稅

特斯拉美國製造 零件卡關

小米SU7車禍引關注 陸新規要求「電動車電池不起火不爆炸」

相關新聞

逛夜市玩遊戲還可抽電動車 台南夜市宣導交安主動出擊

台南夜市不僅是民眾日常休閒娛樂的重要場域，更是城市人情味的象徵，市府交通局攜手市場處巡迴各大夜市，主動出擊透過互動遊戲介...

台南台3線也有「4月雪」！楠西梅嶺桐花浪漫盛開已4成

台南台3線沿線區域從白河、東山、楠西、玉井等地，是客家先民移墾足跡，在楠西梅嶺居民自主種植油桐樹，10年來油桐成林，台南...

國家瀕危稀有蜻蜓全台剩台南是重要棲地 因河川整治遭破壞

脊紋鼓蟌（Copera tokyoensis）為台灣極為稀有的蜻蜓物種，在去年度林業及自然保育署補助計畫中，被正式評估為...

台南北區 蛋黃區社宅動土

台南市北區社宅宜居東興昨動土，預計2029年完工，市長黃偉哲說，台南的社宅位置都極好，此案更在「蛋黃區中的蛋黃」，且以都...

雲林北港媽遶境 63組真人藝閣破紀錄

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨展開兩天的遶境活動，獨具特色的炸轎、炸虎爺、犁炮，吸引數萬名信徒參加，沿途炮聲隆隆；最...

長照涵蓋率全國第一 嘉義衛生局科長獲年度模範公務員

嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰推動長照服務業務不懈，讓嘉義縣長照涵蓋率連續在2023年、2024年獲全國第一名，獲今年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。