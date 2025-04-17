逛夜市玩遊戲還可抽電動車 台南夜市宣導交安主動出擊

台南夜市不僅是民眾日常休閒娛樂的重要場域，更是城市人情味的象徵，市府交通局攜手市場處巡迴各大夜市，主動出擊透過互動遊戲介紹人本交通設施、AR/VR體驗教具與現場解說，讓民眾在享受逛夜市的同時，也能輕鬆學習正確的用路觀念與交通安全知識。

交通局長王銘德指出，將巡迴全市8場傳統夜市與民眾實體互動，結合「人本交通共學習府城有禮獎送您」線上抽獎活動，昨晚首站從玉井夜市出發，後續將依序巡迴，17日佳里傳統夜市、18日六甲夜市、19日後壁厝夜市、20日花園夜市、5月7日安中傳統夜市、8日大益夜市及9日武聖夜市，把夜市化身為交通安全小學堂。

交通局表示，民眾只要現場體驗人本交通宣導攤位活動，除可獲得現場實用宣導品之外，還能獲得1次「實體學習」專屬抽獎機會，同時再透過「線上學習」活動網頁，完成3項主題(常見易誤解用路觀念、人本交通設施小常識、道安知識挑戰)學習並填寫問卷即可再累積3次抽獎機會，每位民眾至多共可獲得4次抽獎機會，最大獎為宏佳騰 Ai-4 Ever 電動機車，還有多項超值好禮。

市長黃偉哲表示，希望透過這樣親民、互動的宣導方式，讓每一位來夜市的大小朋友都能在輕鬆氣氛中獲得實用的交通知識，進而提升「禮讓行人、安全駕駛」的用路意識，針對民眾常見但容易忽略的錯誤用路習慣，透過淺顯易懂的方式傳達正確觀念，也提高防禦駕駛的意識，讓台南的道路更加安全友善，更讓交通安全成為全民的新日常。