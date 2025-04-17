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台南台3線也有「4月雪」！楠西梅嶺桐花浪漫盛開已4成
台南台3線沿線區域從白河、東山、楠西、玉井等地，是客家先民移墾足跡，在楠西梅嶺居民自主種植油桐樹，10年來油桐成林，台南市客委會舉辦「台南市桐花祭」已登場，目前花開已4成，邀請遊客上山欣賞浪漫4月雪，用桐花浪漫旅為楠西帶來正能量。。
市府表示，油桐是早期台3線客庄上的重要經濟作物，雖然時代變遷、科技進步，油桐最初的工業價值已經降低，現在華麗轉身成為客庄觀光的重要代表之一。
台南市客委會主任委員陳新裕表示，楠西梅嶺的桐花，就像台南的客家人一樣，也許不多，但油桐開花了，就知道這裡是客庄；大家開口講客語，就知道到處都有客家人。歡迎大家到楠西來賞桐、尋鷹、泡湯、吃美食，用浪漫的腳步走出重建大道。
市府表示，農曆年前發生的0121地震，雖然造成楠西地區災損嚴重，但附近風景區都未受影響，各局處整合資源，擴大宣傳行銷，全力振興在地觀光產業，從「螢光花泉季」、「桐花祭」接力登場，除了為楠西沿線帶來更多正能量，也用實際行動支持震後復建，帶動在地商機，幫助振興地方經濟，讓內山沿線在春天的桐花季中重獲新生。
每年秒殺的桐花小旅行，今年有「藝桐趣賞鷹」、「藝桐趣泡湯」2條遊程共16梯次，行程內容包含走讀楠西客底聚落、漫步桐花小徑、探訪曾文水庫賞鷹秘境、體驗龜丹美人湯等。
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